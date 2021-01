Estados Unidos.- El esperado día se acerca y la súper modelo Emily Ratajkowski está más que lista para darle la bienvenida a su primer hijo, por lo que no ha perdido la oportunidad de demostrarlo a través de las redes sociales con diferentes fotografías y videos en los que luce su pancita durante la última ronda de su embarazo.

En su perfil oficial de la popular plataforma compartió algunas fotografías de cómo despidió el atípico 2020 desde la intimidad de su casa al lado de su esposo Sebastian Bear-McClard luciendo un espectacular y elegante vestido de seda color verde limón que resaltó su bella figura materna.

"¡Aquí vamos 2021!", escribió la hermosa modelo de 29 años al pie de la publicación que logró 1.2 millones de seguidores y bastantes comentarios en donde envían sus mejores deseos para esta nueva etapa en su vida. La joven modelo estilizó su vestido largo con una gargantilla plateada, anillos del mismo color y el cabello suelto con un estilo natural.

En vestido verde de seda, Emily Ratajkowski luce su pancita de embarazo

Sin duda alguna este año será uno de los más especiales para Emily Ratajkowski, pues le dará la bienvenida a su primer hijo, fruto de su amor con su pareja Sebastián Bear-McClard, con quien se casó en 2018 tras pocos meses de noviazgo, momento desde el que han demostrado lo felices que son juntos a través de las redes sociales.

Fue el pasado mes de octubre cuando la súper modelo reveló gracias a que fue la portada de la revista Vogue que estaba esperando a su primer hijo, aunque en aquel momento no dio tantos detalles sobre el tema, pero sí que lució su pancita de pocos meses con espectaculares fotografías para la revista de moda.

En aquel momento la anglo-estadounidense de 29 años se dijo agradecida y brillando con gran felicidad, pues para ella es un sueño hecho realidad, motivo por el cual ha decidido documentar mes con mes el cambio de su vientre. A través de un video casero dirigido por ella dejó al descubierto cómo han sido los cambios de su cuerpo, dejando a todos enternecidos y motivados a dar el siguiente paso.

"Estoy completa e innegablemente impotente cuando se trata de casi todo lo relacionado con mi embarazo; cómo cambiará mi cuerpo, quién será mi hijo, pero estoy sorprendentemente despreocupada. En lugar de sentir miedo, siento una nueva sensación de paz. Ya estoy aprendiendo de esta persona dentro de mi cuerpo. Estoy llena de asombro", compartió la modelo con sus seguidores.

Los cambios en el cuerpo de EmRata han sido evidentes, por lo que no ha dejado pasar la oportunidad de compartirlos con sus millones de seguidores en Instagram, aunque de momento no ha querido revelar el sexo de su bebé, pues prefirió no decirlo todavía, sin embargo, todos están impacientes por saberlo y conocer al pequeñito.

Será sólo cuestión de tiempo para conocer al bebé de la pareja, pues ella está en la ronda final de su embarazo. En entrevista con Vogue, Emily reveló que tiene claras las intenciones de dejar que su bebé muestre esto a medida que vaya creciendo. "Quiero ser una madre que permita que mi hijo se muestre ante mí", señaló la modelo sobre el tema.