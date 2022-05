En video, Óscar Burgos revela el verdadero rostro de Eugenio Derbez

México. El actor y comediante mexicano Óscar Burgos exhibe en video el verdadero rostro de Eugenio Derbez. El intérprete de "El Perro Guarumo" comparte en YouTube una anécdota referente al día en que le tocó convivir con Derbez.

Óscar Burgos se emociona al recordar que durante 1997 tuvo oportunidad de convivir y trabajar con Eugenio Derbez en las grabaciones de unos comerciales para la televisión, y pudo conocer realmente cómo era "por dentro" el famoso hijo de la fallecida actriz Silvia Derbez.

"Me cayó bien, está chido trabajar con él, es inteligente, tiene chispa, muchas cualidades como oactor. Trabajar con un compañero como él es como estar en un equipo de futbol, los balones que caen a sus pies están bien servidos y el equipo gana."

Burgos recuerda que hizo con Derbez en los años noventa varios anuncios para colchones y convivieron durante unas ocho horas, pero al finalizar la jornada laboral le dio hambre y se ofreció a llevarlo a cenar.

"Fuimos a un lugar tranquilo, comimos unos cocteles de camarón, luego lo llevé a su hotel y me ofrecí llevarlo al aeropuerto, pero no quiso porque le daba pena, me dijo...", recuerda también Óscar, quien es originario de Tampico, Tamaulipas.

Óscar Burgos menciona en la misma conversación que pudo conocer realmente cómo era Eugenio Derbez, quien ya era famoso en ese tiempo por sus programas de televisión, además se atreve a citar que de él ha pensado que es el nuevo "Canfinflas".

"Ya está en Hollywood, es conocido a nivel internacional por su comedia, ya está en otro nivel, por eso pienso y sin ofender a los fans de Canfinflas, para mi es el artista mexicano que a nivel mundial puede hacer comedia ahora."