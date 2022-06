En video de TikTok de Marlene Favela comparte la historia del derrame cerebral que le pudo quitar la vida

Marlene Favela, actriz mexicana narró como se enteró que tenía un derrame cerebral que le pudo haber quitado la vida en video compartido a través de la cuenta de TikTok ‘retrospectiv’.

En un viaje a Miami, empezó a sentir un dolor en la frente, pensó que era consecuencia del aire acondicionado el cual es alérgica, cuando llegó a la casa de su amigo se sintió un poco mal y pensó que le iba a dar un resfriado.

“Me bajé a correr una hora a la caminadora para despejarme, sentí el cuerpo cortado, me recosté y como a la hora y media empecé a sentir que me hormigueaban las piernas y le grité a mi amigo, para que me llevara al hospital” comentó la actriz.

Ya en el hospital y después de unos estudios, le comentaron a Favela que tenía un derrame cerebral y que tenían que intervenirla de inmediato para que se generará una absorción de la sangre.

“No le avisé a nadie a mi familia hasta ver qué pasaba, me ponen un catéter que pasa por el cerebro para sacar la sangre que estaba derramada para ver si la absorbía y después de dos semanas en terapia intensiva no funcionó” subrayó.

Es común que una persona con derrame cerebral caiga en coma, sin embargo, Marlene comparte que se encontraba estable; después de dos semanas en terapia intensiva y al no ver resultados positivos decidió operarse.

Favela compartió en video de TikTok cómo fue que optó por realizar la cirugía a cerebro abierto “Llegaron los doctores y me dijeron que mi cuerpo no absorbió la sangre y que tomara la decisión de operarme, al ser a cerebro abierto, puede haber infección o algún error”

Habló con su familia quien no sabía nada al respecto, les comentó lo que sucedía y los riesgos que conllevaba, decidió operarse y afortunadamente no hubo complicación alguna.

“No necesité rehabilitación, no necesité medicamentos, la operación fue todo un éxito” finalizó la actriz en entrevista, quien se encuentra muy contenta de que a pesar del padecimiento nunca tuvo complicaciones.

Te recomendamos leer: