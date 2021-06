"En vivo" y "Cruda", así grababa Itatí Cantoral como Soraya Montenegro en 'María la del Barrio'

El papel de Soraya Montenegro en ‘María la del Barrio’ es sin duda el más icónico y representativo de la carrera de Itatí Cantoral, quien en entrevista hizo unas impactantes confesiones sobre su actuación en la telenovela.

Pese a ser considerada un actuación brillante por mucho, y es motivo de burlas para otros, el éxito de Soraya Montenegro, en especial la escena de la “maldita lisiada”, no es algo por lo que Itatí Cantoral desea llevarse el crédito, pues admitió que previo a grabar ni siquiera estudió el libreto.

Pero lo más impactante de sus revelaciones a Yordi Rosado en entrevista, es el hecho de que la actriz acudió al set a grabar “en vivo” sin una sola hora de sueño y "cruda" por el exceso de alcohol.

Itatí Cantoral, aún agradecida por lo icónico que se convirtió el personaje, señala que es Dios quien se lleva el crédito por su actuación, pues no estaba nada preparada para grabar previo a la mítica escena de la “ maldita lisiada ”.

“Lo que está de Dios, es de Dios, porque ese éxito tan grande que pasó con ese personaje, de burla o no de burla, de lo que sea, no tuvo que ver conmigo”, dijo. “Fue de Dios, no fue de que estudié más que nunca, que me discipliné como jamás en mi vida, que fui con 400 maestros, no es cierto”.

Comentó, justamente esa escena la había grabado sin dormir y con bastantes tragos encima:

“Llegaba en vivo... Ni estudiaba ni nada, que vergüenza chicos pero lo tengo que confesar”, agregó. “Me llevaron a Televisa, a la puerta uno porque llegué con la mini falda de la discoteca al llamado. (Dije) ‘Llegué puntual, son las siete y mi llamado es a las siete’”.

“En vivo y crudisísima. De esas que sientes que te tiembla todo y dices ‘no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer’”.

Según contó Itatí Cantoral, fue la directora Beatriz Sheridan quien construyó todo lo que fue el personaje de Soraya Montenegro, y fue a través de sus instrucciones, seguidas al pie de la letra, que interpretó el papel, pues considera que “no tenía poder de interpretación”.

Sumado a ello, la telenovela era protagonizada por Thalía, quien era la actriz de telenovelas número uno en el momento, por lo que Itatí Cantoral se sentía intimidada a un lado de ella.

La actriz añadió que para preparar a Soraya Montenegro pasó por hasta cinco cortes, tintes y estilos de peinado distintos, hasta llegar al look característico del personaje (con lunar y todo), que no le gustó nada y que hasta hizo llorar a su mamá: “Yo tenía 19 años, y me veía como de 30”.

“Ella me decía ‘no actúes, imítame’”, comentó la actriz sobre Beatriz Sheriddan, quien dio muy detalladas las instrucciones a los actores sobre la escena icónica de ‘María la del Barrio’.

Itatí Cantoral reveló también que dicha escena fue la primera en grabarse en el día, sin cortes y en la primera toma. Añadió, los presentes en el set aplaudieron al terminar, y hasta Emilio Azcárraga, quien bajó a ver la grabación, quedó impresionado con su actuación, y a raíz de ello fue que aprendió su nombre.

“Me aplaudieron los técnicos (...) La gente que trabaja en esto se vuelve fría. Son muchas horas, muchos llamados, ¿y cuántas escenas no habrán visto? Treinta mil, entonces todos quieren irse a su casa. Para que tú toques a un técnico, si tú lo tocas a él, tocaste a todo el público”.