Enamorada del regional mexicano se declara Mon Laferte tras cantar con La Arrolladora Banda El Limón

Tras lanzar su colaboración con La Arrolladora Banda El Limón, la cantante chilena Mon Laferte se ha declarado completamente enamorada del regional mexicano.

Quien ha sido descrita por sus fans como ‘la chilena más mexicana’, Mon Laferte, incursiona en sus últimas canciones dentro de los géneros del regional mexicano, confesando ahora estar enamorada de la música que hacen artistas como su dos más recientes colaboradores: Alejandro Fernández y La Arrolladora Banda El Limón.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Admitiendo no ser una conocedora experta de la música regional mexicana, la cantante de ‘Tu falta de querer’, mencionó su admiración por las bandas de estos géneros, señalando que hace música con mucha fuerza.

Leer más: Esta es la nueva canción de Mon Laferte y Alejandro Fernández "Que se sepa nuestro amor"

Hace poco, Mon Laferte lanzó una nueva versión de ‘Se me va a quemar el corazón’, esta vez en compañía de uno de los grandes exponentes de la música de banda, La Arrolladora Banda El Limón, uniendo sus voces y talentos en una inesperada colaboración que ya se cuela entre las listas de éxitos en México.

Se trata de una versión con banda de la misma canción que había lanzado hace algunas semanas, y que formará parte del nuevo trabajo discográfico de la chilena, en el que también se encuentra su incursión al mariachi, al lado de Alejandro Fernandez, con ‘Que se sepa nuestro amor’.

La cantante conocida por éxitos como ‘Tu Falta de querer’, ‘Si tú me quisieras’, ‘Amárrame’, ‘Mi buen amor’, ‘El beso’, entre otros, ahora incursiona en la música mexicana, luego de residir en México por más de una década y media, donde encontró la fama mundial.

Sobre los géneros de la música mexicana, Mon Laferte expresó en entrevista para la agencia EFE, haber encontrado en ellos un nuevo amor, especialmente ahora al incursionar en ellos en sus más nuevas canciones.

“Ahora estoy enamorada del regional mexicano”, dijo.

La chilena admitió no estar totalmente familiarizada con el género y con los artistas que lo interpretan, aunque sí comentó que en la música de banda debería haber más representación femenina. Recordemos que para ‘Que se sepa nuestro amor’, Mon Laferte acudió a una agrupación de mariachi conformada totalmente por mujeres.

“Me da vergüenza decir esto, pero no la conozco tanto. (...) Esto es una colaboración, no soy experta, pero lo que sí sé es que no hay banda de mujeres o por lo menos soy ignorante y no la conozco”.

Sobre las dos versiones de ‘Se me va a quemar el corazón’, la original y la que ahora lanzó con La Arrolladora, mencionó que con esta última tiene la oportunidad de sacar más a brillar su voz, al ser el género de gran potencia.

“La banda tiene una fuerza impresionante, un poder fuerte. Creo que las dos versiones te ponen en dos moods diferentes, pero como cantante puedo echar toda la voz. Siento que la música de banda tiene muchísima potencia”.

¿Cómo se dio la colaboración entre Mon Laferte y La Arrolladora?

Fue a finales de enero que Mon Laferte lanzó una nueva canción, esta de nombre ‘Se me va quemar el corazón’. La cantante señaló que fue desde el proceso de grabación que surgió la idea de tener una versión con banda, esto como sugerencia por parte de uno de los productores de su nuevo álbum musical, y fue él mismo quien hizo las arreglos para la unión entre los dos talentos.

“Todo empezó porque a uno de los productores del álbum le encanta la música de banda y me dijo: 'oye, esta canción quedaría muy bien con banda'. Él fue el que hizo el contacto”, dijo.

Leer más: "Ya te mandé la canción": ¿Mon Laferte y Christian Nodal cantarán juntos?

Sobre La Arrolladora Banda El Limón, Mon Laferte mencionó que ellos desde antes ya habían mostrado interés en cantar con ella, por lo que fue ahora que se dio la oportunidad de finalmente llevar el dueto a cabo.

“Hace tiempo que La Arrolladora venía buscándome para hacer algo, entonces ya había como un medio romance”.