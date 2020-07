Enamorada, la película de Emilio "El Indio" Fernández que habla sobre el verdadero significado de las revoluciones

Enamorada es una película escrita y dirigida por Emilio "El Indio" Fernández en el año 1946, los actores principales fueron María Félix y Pedro Armendáriz. Enamorada relata un periodo de la Revolución Méxicana, aunque su carácter esencial es el de un melodrama.

La película trata sobre un general zapatista llamado José Juan Reyes (Pedro Armendáriz) cuando toma la ciudad de Cholula, mientras confisca los bienes a los ricos del lugar, y es de esta parte de la película de la que queremos recordar y que queremos compartir con ustedes y reflexionar que diferencia hay entre los tiempos de la Revolución y los de ahora, ¿ha cambiado algo?, compartimos con ustedes la escena, ve en el minuto 9:23.

En la película el general José Juan entrevista a los hombres más ricos del pueblo, el primero de ellos es Carlos Peñafiel y al segundo es un comerciante llamado Fidel Bernal, quien se pone a las órdenes del general y muestra su gran gusto porque el pueblo de Cholula fuera liberado. Entonces el general le dice que coopera 30 mil pesos para la causa, él responde que es imposible ya que no cuenta con ese dinero.

Entonces el general le pregunta por todo el ganado que mandó remontar y sobre el trigo y el azúcar que tiene acaparadas en cholula, a lo que él dice que no tiene nada, lo que él pide es que lo dejen trabajar, que él no entiende de Revolución. Y es en esa escena cuando a muchos logra ponerse la piel de gallIna cuando el general da una explicación de que no entiende que es la Revolución, cuando acapara los alimentos y suben los precios, y el pueblo que pague y pase hambre.

Las revoluciones, las revoluciones no se hacen para que algunos se hagan ricos a costa de la sangre de los que combaten por sus convicciones, cualquier causa puede tener enemigos, porque los hombres tienen derecho a pensar libremente o no son hombres libres, se puede sentir respeto por el enemigo que lucha y muere por la causa que el considera justa, pero aquellos que se tambalean entre dos vandos, los que quieren estar bien con todos, los que no son enemigos de nadie cuando hay una lucha cuando se juega el futuro de la patria esos son los verdaderos traidores, los bastardos, las sanguijuelas que se alimentan chupando la sangre de sus hermanos.

La película Enamorada fue nomidada La cinta fue nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1947. Recibió un reconocimiento a la mejor cinematografía para Gabriel Figueroa en el mismo festival y ganó el premio a la fotografía de Figueroa en el festival de Bruselas, Bélgica en 1947. y el premio Ariel como Mejor Película, Director y Actríz.

Actores de la película Enamorada

María Félix como Beatriz Peñafiel.

Pedro Armendáriz como José Juan Reyes.

Fernando Fernández como el padre Rafael Sierra.

Miguel Inclán como Capitán Bocanegra.

José Morcillo como Don Carlos Peñafiel.

Eduardo Arozamena como Mayor Joaquín Gómez.

Manuel Dónde como Fidel Bernal.

Eugenio Rossi como Eduardo Roberts.

Norma Hill como Rosa de Bernal.

Juan García como Capitán Quiñones.

José Torvay como maestro Apolonio Sánchez.

Enamorada (1946) Dirigida por Emilio (Indio) Fernández para Panamerican Films S.A., con un guión de Íñigo de Martino.

A raíz del gran exito de Enamorada también se grabó en Estados Unidos, pero el nombre de la película era The Torch (Del odio nace el amor). Pedro Armendariz volvió a interpretar al general José Juan Reyes, mientras que el papel de María Felix lo obtuvo Paulette Goddard, ex-esposa de Charles Chaplin.

