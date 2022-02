¿Enamorado? Alfredo Adame está dispuesto a tatuarse por Magaly Chávez, 27 años menor que él

México. Aldredo Adame estaría dispuesto a tatuarse el nombre de su nueva novia Magaly Chávez, quien es 27 años menor que él. En entrevista con Venga la Alegría él dice cómo va todo con ella.

Magaly es una exparticipante del reality show Enamorándonos y recientemente salieron a la luz una imágenes en video en las que se les ve a ambos besándose en plena calle.

Adame dice que espera que su relación con Magaly crezca y se formalice y estaría dispuesto hasta a hacerse un tatuaje en su piel con el nombre de ella, quien es de profesión modelo.

"Estoy viendo un colibrí allá afuera. Que se me haga el noviazgo, que se me haga el noviazgo. Cuando ves un colibrí pides un deseo. Tienes que poner 'changuitos' y pedir un deseo”, dice Adame a Venga la Alegría.

Foto de Instagram @magaly_chavezoficial

Adame y Magaly fueron captados públicamente por vez primera en una cita el pasado 14 de febrero, donde disfrutaban de una romántica tarde, y varios medios lo cuestionaron a él sobre dichas imágenes y dijo que solamente le abría la puerta del coche por amabilidad.

Pero las imágenes decían todo lo contrario a Adame, puesto que en ellas se vio cómo él la abrazo y besó en la boca, a lo que ella respondió con lo mismo y también con un abrazo.

Alfredo señala ahora que si Magaly acepta ser su novia se tatuaría su nombre en su piel, aunque no sería un diseño grande, pues no querría tener problemas a la hora de quitárselo si su relación finaliza por algún motivo.

Y cuando a Adame lo cuestionan en Venga la Alegría qué imagen se pondría, responde que una letra "M" o quizá un pequeño corazón en su pecho, pero ahora se ocupa de llenarla de atenciones y admite que se llevan bastante bien.

Magaly y Alfredo Adame se conocen desde hace dos años y en este tiempo han tenido algunas citas repentinas en plan de amigos, pero su relación no ha avanzado al noviazgo oficial.

"Todavía no somos novios. Nos damos unos besitos nada más, ella me está chupando la juventud, me va a matar de un desvelo pero yo encantado. Yo estoy como de 25 ¿a poco no me han visto?”, dice en plan de broma también al mismo programa de televisión.

Alfredo Adame, originario de Guadalajara, Jalisco y de 63 años de edad, define a Magaly como una mujer atractiva, inteligente y agradable, y ella en declaraciones a la revista TVNotas recientemente expresó que no le importan los comentarios que se hacen de él y tampoco las polémicas en que se ha visto envuelto, además señala que se se ha portado con ella como un verdadero caballero.