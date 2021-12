¡Enamorado! Andrés García confiesa que llegó a sentir fuerte atracción por Jenni Rivera

México.- El famoso actor Andrés García se ha caracterizado a lo largo de su carrera artística como un hombre muy enamorado y todo un galán. A lo largo de su vida ha tenido un gran número de amores, ya que cada mujer de la que se enamora cae ante sus pies, pero este no fue el caso de Jenni Rivera.

A través de su canal de YouTube, el actor mexicano confesó que en algún momento sintió una fuerte atracción por la Diva de la Banda, ya que siempre le pareció una mujer increíble, sin embargo, fue la gran excepción entre sus conquistas, pues estaba casada.

En el video recordó que fue la misma Jenni quien lo invitó al último de sus conciertos, esto al enterarse que el actor estaba en el hotel y a cinco minutos del lugar donde se presentó, un momento que cambió su perspectiva de la cantante y la vio con otros ojos.

"Jenni Rivera era un encanto y vaya que cantaba muy bien", externó Andrés García sobre la fallecida Diva de la Banda. Asimismo, añadió que durante el concierto la cantante le dedicó varias de sus canciones y eso fue lo que a él "le alborotó la hormona".

"Ya se me estaba alborotando la hormona, pero ella tenía marido, ella me lo presentó. Entonces no hubo chance", reveló sobre Jenni Rivera, quien se convirtió en una de las mujeres que no pudo tener en su vida a comparación de todas aquellas de las que se enamoraba.

También añadió sobre la cantante: "Se portó maravilloso, era una mujer muy sexi aunque estaba llenita, era una mujer muy sexi con un gran encanto y cantaba increíble", añadió. Finalmente, Andrés García externó que jamás imaginó la muerte de Jenni Rivera en un trágico accidente aéreo.

