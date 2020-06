Enamorándonos arranca con su nueva temporada llena de críticas

Tal parece que la nueva temporada de Enamorándonos no ha convencido de todo al público y es que la nueva versión trajo muchas quejas por parte de los internautas al ver como Penélope Menchaca manejó el programa, el cual fue conducido por Carmen Muñoz en el pasado, ya que aseguran que la mujer no da el ancho.

Por si fuera poco los nuevos amorosos recibieron todo tipo de criticas pues para muchos los nuevos integrantes si lograron convencerlos, pero otros al parecer estan de relleno por lo que pidieron a la producción por medio de las redes sociales que los saquen, pues no quieren una segunda oportunidad.

Los portales también dieron mucho de que hablar, ya que faltó más chispa entre la amorosos y flechados, pues los únicos que lograron convencer fueron Dannia y Oliver, pues se fueron de cita, por lo que en estos días se podrá ver si entre ambos hubo química.

"Aburrido enamorándonos no me gustó párese que estaba escuchando 12 corazones", "Ella no es suficiente,Ella es más de lo que este tipo merece", "No creí decir esto pero estaba mejor el programa antes", escribieron los internautas en redes sociales.

Quién quedó como critica nuevamente fue La Bebeshita, que lejos de cambiar su personalidad llegó con todo a la emisión pues le enseñó a los amorosos como se debe empezar en una relación por lo que comenzó una nueva polémica entre los participantes con la polémica Bebeshita que no se deja de nadie.

"Hermosa por eso eres única y te vale lo que digan los demás y eso es lo mejor", "Lo único bueno del programa", "Me encantas con esa melena estas hermosa bebé", le escribieron a La Bebeshita en su gran regreso.

Cabe mencionar que el foro donde se lleva acabo la emisión cambió un poco, además muchos se dieron cuenta de que Adrián Cuen, tampoco regresó al programa, pues al único de los que se pudo ver nuevamente fue al sexólogo Juan Carlos Acosta.

