"Enamorándonos" sale del aire y es Penélope Menchaca quien lo confirma

México. El programa de televisión "Enamorándonos" sale del aire y es Penélope Menchaca, su propia conductora, quien lo confirma. A través del programa de televisión "Venga la Alegria", la famosa comenta que el programa que conduce por Televisión Azteca llega a su final. El próximo viernes se transmitirá la última emisión del citado reality show, el cual se reestrenó a mediados de junio en medio de muchas críticas.

Penélope Menchaca aclara que "Enamorándonos" tendrá una pausa debido a la pandemia de coronavirus COVID-19. En su explicación señala que no hubo manera de controlar la sana distancia, y deben ausentarse sobre todo por medidas de sanidad. "No hay manera de hacer que los pequeños calenturientos dejen de apapacharse, dejen de besuquearse. Tratamos de que hubiera una sana distancia y hasta les pusimos un vidrio."

En "Enamorándonos" , dice Menchaca, los "amorosos" constantemente están dándose muestras de cariño, por lo que es muy difícil estarlos separando. "Nosotros, a los mexicanos en sí, esto nos está costando trabajo porque somos mucho de tocar", dijo.

Es bien difícil tener, por ejemplo, al Oski que está tan enamorado de Aleja y en un momento en el que le entra la pasión sale corriendo y la besuquea, no puede estarlos quitando, no puede estar uno pidiéndoles 'no se toquen, no se agarren' (…)".