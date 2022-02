¡Encantada! Salma Hayek revela que Lady Gaga es realmente una buena besadora

Cabe mencionar que en el pasado se había hablado sobre la escena de Lady Gaga y Salma Hayek teniendo relaciones como sus personajes; Patrizia Reggiani y Pina Auriemma, respectivamente, pero dichas partes terminaron por eliminarse de la historia . Hasta ahora no se sabe si en algún futuro se puedan ver las eróticas escenas que grabaron las artistas, pero tanto el director del filme como el elenco ha confirmado que es improbable que suceda.

"Fue demasiado divertido porque fue completamente inesperado. Ella es una genio... y una buena besadora", externó Salma Hayek durante la entrevista. Asimismo, continuó explicando que no estaba en el guion lo que pasó, pero fue increíble, asegurando que a ella le maravilla ver sus decisiones tan interesantes.

Salma Hayek confesó que su momento favorito entre sets de grabación de la película basada en la familia Gucci fue cuando Lady Gaga la besó en los labios , pues fue un momento inesperado para todos, ya que improvisaron sobre sus personajes y lo que surgió fue una escena erótica, que a final no logró llegar al corte de la película.

Pero no fue el único momento memorable, también Hayek se volvió viral al hablar sobre Lady Gaga y lo buena besadora que es. Durante una entrevista para Variety, la actriz mexicana sorprendió a todos al revelar cuáles fueron los mejores momentos en el set de grabación de House of Gucci, película de Ridley Scott.

Gilberto Coronel Periodista Web

