"Encendí una vela y levanté una oración", la reacción de Samadhi Zendejas por Debanhi Escobar

Finalmente, Samadhi Zendejas les envió un mensaje a otras mujeres para cuidarse entre sí y terminar con las rivalidades: "Lo único que quiero decirles es que, si eres mujer, cuidémonos entre nosotras, no nos dejemos solas en momentos vulnerables, en momentos que sabemos que corremos riesgo... dejemos de juzgarnos y comencemos a empoderarnos, mientras más voz tengamos, va a estar difícil que nos hagan daño", finalizó.

Desde que la famosa se enteró del caso de Debanhi pidió que estuviera bien , hizo oraciones y hasta encendió una veladora, desafortunadamente, su cuerpo fue hallado sin vida: "Llegué a casa, encendí una vela y levanté una oración, no saben la semana pasada lo que pedí porque estuviera bien", contó.

"Hoy tengo un vacío en la panza y traigo el corazón apachurrado. Me levanté con la noticia de que una seguidora mía que me ha tenido mal todo el día, con ganas de vomitar, con muchísima impotencia", compartió entre lágrimas Zendejas.

