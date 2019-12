Encuentran muerto a Cha In Ha, estrella de los K-drama

Cha In Ha, quien a pesar de haber sido un novato actor logró convertirse en una de las estrellas más populares del K-drama, fue encontrado muerto en su hogar. Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso, la policia surcoreana se encuentra llevando a cabo la investigación correspondiente.

El joven actor Cha In Ha formaba parte del grupo de actores "Surprise U", representados por la compañía dedicada al entretenimiento Fantagio, agencia que emitió el siguiente comunicado de prensa: "Nos sentimos devastados por dar noticias tan desgarradoras y desafortunadas, el 3 de diciembre nos dejó el actor Cha In Ha. Estamos realmente desconsolados por dar noticias tristes a todos los que han enviado tanto amor y apoyo a Cha In Ha hasta ahora".

Estamos llenos de dolor por esta noticia que todavía es difícil de creer.

Pedimos fervientemente que no se difundan rumores y que no se publiquen informes especulativos para que su familia, que está experimentando una tristeza mayor que la de nadie más debido a las repentina triste noticia, lo despida en paz. Según lo deseado por su familia, el funeral se llevará a cabo en privado, expresamos un profundo pesar por su fallecimiento", señaló la agencia Fantagio.

¿Qué es el K-drama?

También conocido como drama coreano, se refieren a las series de televisión dramáticas provenientes de Corea del Sur en su idioma local, emitiéndose en ese país desde la década de 1960 y popularizándose a mediados de la década de 1990 y principios del 2000 a nivel global, con un formato que se diferencia de las series de televisión y telenovelas occidentales.

Lee Jae-ho, mejor conocido como Cha In Ha, nació en Seúl, Corea del Sur en 1997; debutó en 2017 a través del cortometraje "You, deep inside of me".

Protagonizó el drama web "Miss independent Jieun 2" y dramas televisivos, incluidos "Degree of love", "Wok of love", "Are you human, too?", "Clean with passion for now" y "The Banker".

Su nuevo K-drama, "Love with flaws", se estrenó el pasado 27 de noviembre.

La muerte del joven actor, es la tercera tragedia en la industria del entretenimiento surcoreano en solo dos meses. Semanas atrás las muertes de las cantantes Sulli y Goo Hara llenaron de dolor y tristeza.