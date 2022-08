¿Enemistad en RBD? Dulce María aclara de una vez por todas, los rumores de una rivalidad con Anahí

"Al contrario, creo que justo al día siguiente que ella cantó con Karol G, creo que fue más bien un festejo y una doble felicidad para la generación Rebelde, que obviamente lo que reclamaban es por qué no estuvimos juntas, que después lo platicamos ella y yo de: 'qué coincidencia que fue en esos momentos', y que hubiera estado increíble que por poquito nos juntábamos".

"Lástima que no sé quién maneja las redes de RBD, pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación Rebelde y de los 2000s, en fin, gracias a las más de 25 mil personas que recordaron y cantaron con nosotros", manifestó Dulce María en Twitter.

En las redes sociales oficiales de RBD, se compartieron fotografías y videos del gran regreso de Anahí a los escenarios , sin embargo, de la presentación que tuvo Dulce María en el "2000s Pop Tour", el community manager de las cuentas no publicó nada, lo que provocó su indignación .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

