Enfermedad de Kim Kardashian avanza día con día

Kim Kardashian, la empresaria estadounidense, se ha mantenido fuerte ante las adversidades que la vida le ha puesto en frente, quien después de mucho tiempo manteniendo su estado de salud en secreto, decidió revelar cada detalle sobre la enfermedad que la atormenta día con día.

La líder del clan Kardashian-Jenner creció con una frecuente enfermedad de la piel llamada Psoriasis, enfermedad que hace que las células cutáneas excedentes formen escamas y manchas rojas que causan hinchazón y en ocasiones, dolor.

Aunque siempre crecí con mi mamá teniendo psoriasis y escuchándola hablar de su lucha, no tenía idea. Mi camino ha sido diferente al de mi mamá, pero también veo similitudes. Ella lo tenía en el cuero cabelludo, yo lo tengo en cara y piernas y es reumatoride", explica Kim.

Hace algunos meses, la esposa del rapero Kanye West, tuvo una gran crisis mientras despertaba, pues se levantó sin poder tomar su celular por el fuerte dolor que sentía en sus manos, dolor causado por la atritis psoriásica.

No podía bajarme los pantalones para ir al baño, incluso, no podría ponerme el brassiere ese día, necesité que alguien me vistiera porque el dolor era insoportable".