Enfrenta Ignacio Riva Palacio dos retos actorales diferentes

Con dos personajes muy diferentes, uno de ellos para una serie familiar en Disney+ y el otro en la telenovela estelar de Las Estrellas, es como el actor Ignacio Riva Palacio se mantiene vigente en las pantallas y agradecido de tener trabajo en estos tiempos tan delicados, señala en entrevista telefónica para DEBATE.

Ignacio Riva Palacio, quien asegura que se le da mucho la comedia en escena, participa en la serie El ristorantino de Arnoldo, de Disney+, la primera producción latinoamericana hecha exclusivamente para esta plataforma de streaming.

“Haber hecho Disney+ fue un escaparate donde me podía lucir haciendo lo que se me pegara la gana, divirtiéndome haciendo tantos personajes en uno solo que es el villano Keno Malvatti, el maestro del disfraz y que se disfraza de 7 mil cosas diferentes para poder ganar en la competencia con el ristorantino de Arnoldo y con todos los personajes que ellos tienen”, dice sobre su papel.

Realizar esta producción, la cual fue grabada en Argentina, asegura que fue una experiencia muy divertida. “Ahora sí que era como nos decían en la carrera de actuación, actuar es jugar, y tal cual, eso fui a hacer a Argentina: a jugar y hacer muchos personajes. Era divertido dentro de escena y fuera de escena estar con todos esos vestuarios encima, jugando, bailando, improvisando, cantando, actuando”.

Muy diferente es su participación en la telenovela 'Te acuerdas de mí', de Las Estrellas, la cual le ha implicado “un reto muy fuerte al no recurrir a la comedia o a la risa”, explica.

“Ahí estoy interpretando a Andrés, que es un personaje muy luminoso, pero dentro de una oscuridad muy fuerte y muy difícil para él. Está en una depresión terrible e internado en un hospital psiquiátrico porque sufre un accidente donde muere toda su familia”, cuenta sobre su personaje que aparecerá en la próxima semana.

Será en ese sitio donde su personaje Andrés conozca a Marina, interpretada por María Penella, lo cual desarrollará un triángulo amoroso entre ellos dos y Pedro (Gabriel Soto).

“A partir de tratar de ayudarse mutuamente en sus tragedias de vida, es donde empieza primero una amistad muy bonita entre dos desequilibrados mentales, ella es bipolar y yo depresivo, y por otro lado empezará a surgir una historia de amor en un psiquiátrico”, dice sobre lo que podrá verse en la producción de Carmen Armendáriz y que se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas.

A través de esta subtrama buscan luchar contra el estigma que tiene la sociedad en México y el mundo, que se piensa que una persona depresiva está loca. “Nosotros lo que queremos es normalizar y hacer visible ante el público es que no porque estés deprimido significa que estés loco. No porque estés internado en un hospital psiquiátrico significa que te vas a quedar allí para siempre. Ese es el estigma que se le ha puesto a las personas que están desequilibradas mentalmente”.

Ignacio Riva Palacio, quien ha participado generalmente con personajes de corazón noble como Tony en 'Nada personal' y Andrómeda en 'Rosario Tijeras 2', comparte que tiene una larga lista de personajes que le gustaría interpretar. Sin duda alguna, un papel de psicólogo y un villano es lo que más desea realizar.

Amaría hacer a un psicólogo, no sé por qué, me encanta la psicología. Y me encantaría hacer un villano en serio, de telenovela, [...] quisiera buscar un personaje más oscuro, que realmente esté medio podrido por dentro. Quiero intentar nuevos tonos.