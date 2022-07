"Enfrentaré el proceso con responsabilidad", Ricky Martin reacciona a denuncia por violencia doméstica

Se le ordena también "abstenerse de realizar llamadas telefónicas y de enviar mensajes de texto o de voz a los números telefónicos personales, de trabajo, de familiares, amigos (as) de la parte peticionaria". Se hace extensiva además a correos electrónicos y redes sociales.

Asimismo, ganador de varios Premios Grammy Latino, externó que al tratarse de un asunto legal en curso, no puede hacer declaraciones particulares. "Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón".

La orden de protección presentada en mi contra, se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza.

"Pero el peticionado (Ricky Martin) no acepta la separación, lo llama con frecuencia", señala el documento con la orden de restricción a la que tuvo acceso el diario antes mencionado. Al parecer, el demandante ha visto al cantante "merodeando su residencia" en Puerto Rico, en al menos tres ocasiones, "el peticionario teme por su seguridad".

Francisco Inzunza

