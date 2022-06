¿Engañó a todos? Christian Nodal aparece sin ningún tatuaje en el rostro y desata todo tipo de reacciones al respecto

Tras ser comparado con J Balvin por su cambio de look de castaño a un tono rubio extraclaro, el cantante Christian Nodal evidenció a través de historias de su perfil de Instagram que ya está haciéndose un cambio de imagen. Aunque no se logra apreciar muy bien lo que ahora está probando, se cree que será un tono morado claro.

En el video se puede apreciar al intérprete de 22 años con un atuendo que utilizó recientemente y usando su polémico look rubio extraclaro con flores de colores, pero lo curioso es que pareciera ser un video antiguo, pues no se le aprecian tatuajes en el rostro .

México.- Recientemente, el cantante mexicano Christian Nodal se ha visto envuelto en polémica tras terminar su relación con Belinda y por su pelea con J Balvin, sin embargo, en esta ocasión, vuelve a dar de qué hablar, pero por los tatuajes de su rostro , pues supuestamente habría engañado a todos y no tendría ninguno.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.