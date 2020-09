Enloquecen las redes al ver a Tom Cruise como Iron Man para el Multiverso de Marvel

Estados Unidos.- Con Marvel planeando las realidades alternativas en la secuela de Doctor Strange, Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Tom Cruise podría ser el elegido a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel, pues hace algunos días la noticias trascendió y dejó a todos con grandes expectativas.

Según Daniel Richtman, una fuente cercana a los proyectos de Marvel, el estudio quiere que el famoso actor estadounidense forme parte de su magnífico universo y probablemente interprete a una versión alternativa de Iron Man, pero sobre el tema nadie se ha pronunciado.

Antes de que Robert Downey Jr. asumiera su papel como Iron Man dentro del UCM en 2008, Tom era uno de los favoritos para dar vida a Tony Stark y Iron Man en los años 90, cuando el proyecto estaba en manos de Fox. Debido a todo lo que indica que esto es una posibilidad, los fanáticos han enloquecido y hasta crearon su propia versión de Cruise dando vida al Hombre de Acero.

En las redes sociales comenzó a circular una edición en donde vemos a Tom vistiendo el icónico traje de Iron Man, mientras lo vemos sin su máscara y luciendo un estilo como el de Tony Stark, con el logo de la nueva película de Doctor Strange y se han juntado más de doce mil reacciones.

Así se vería Tom Cruise como Iron Man. Foto: Instagram

Fue el artista digital SPDRMNKYXIII quien combinó las fotografías, una del actor y una de una escena de Iron Man en Infinity War, con lo que logró recibir miles de reacciones y comentarios, pues encaja a la perfección y luce como si se tratara de una escena real en alguna de las películas.

Hasta ahora podemos dejar esto como un simple rumor, pues ni la compañía, mucho menos el actor u otros actores de proyecto se han pronunciado con el tema. Es importante mencionar que cada vez que un nuevo proyecto se anuncia y comienza su rodaje los rumores suelen ser muchísimos y en ocasiones, muy alocados.

Será sólo cuestión de tiempo para saber si Tom Cruise formará parte de esta millonaria y aclamada franquicia cinematográfica, esto en la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, donde también se rumoró que estarían en busca de Tobey Maguire para que diera vida a Spider-Man de nueva cuenta en uno de los multiuniversos.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Doctor Strange?

Aunque es muy poca la información que se conoce sobre la nueva película de Doctor Strange, titulada "Doctor Strange: in the multiverse of Madness", sabemos que su fecha de estreno está fijada para octubre del 2022, esto después de que tuvieran que cambiar la fecha original debido a la pandemia mundial por coronavirus, la cual era en el mes de noviembre de 2021.

Tras los eventos de 'Vengadores: Endgame', Stephen Strange continúa buscando la Piedra del Tiempo. Un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible", se lee en hasta ahora la única sinopsis existente del filme.

Lo que ahora se sabe del filme:

Estará ambientada en 1980.

Los personajes de Jericho Drumm y Clea debutarán en Marvel.

Clea podría ser interpretada por una actriz asiática.

Veremos los míticos guantes de Doctor Strange.

Datos brindados durante la Comic-Con:

Bruja Escarlata estará en la película.

'Doctor Strange: in the multiverse of madness' será la primera película de terror del MCU.

¿Quiénes conforman su reparto?

De nueva cuenta veremos rostros conocidos, pero habrá algunos nuevos en la película. Benedict Cumberbatch regresa para ser el Doctor Strange, así como Benedict Wond y Tilda Swinton con sus respectivos personajes. Además, contará con la participación de Elizabeth Olsen y Chiwetel Ejiofor.

Fuertes rumores señalan que Rachel McAdams también formará parte del elenco y también que Eva Green estaría dando vida a la villana de la película: la reina de la dimensión pesadilla.