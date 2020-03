Enrique Bunbury y Fangoria cancelan en Vive Latino por coronavirus

All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu y Portugal The Man, son algunos de los grupos y bandas que han cancelado su presentación en el Vive Latino 2020 a causa del coronavirus.

En distintos portales de noticias se informa que, pese a que varios artistas cancelaron su presentación en Vive Latino 2020 por coronavirus, sí se realizará los días 14 y 15 de marzo en Ciudad de México, como se tenía contemplado.