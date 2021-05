¿Enrique Guzmán amenazó con una pistola a Pablo Moctezuma? El cantante cuenta su verdad

México. Enrique Guzmán, padre de la cantante Alejandra Guzmán, ¿amenazó realmente con una pistola a Pablo Moctezuma, el papá de Frida Sofía? El cantante de La plaga cuenta su verdad en el programa Hoy.

Enrique Guzmán, quien está envuelto en la polémica porque supuestamente "manoseó" a su nieta Frida Sofía en su infancia, se sinceró y habló de la vez en que habría amenazado de muerte a Moctezuma, años atrás.

Guzmán, exesposo de Silvia Pinal, dijo que un día fue por Alejandra Guzmán a su casa tras haber sido agredida físicamente por Pablo, con quien vivía, y sí iba armado, pero jamás lo amenazó porque nunca salió.

Salió Alejandra, se subió al coche y me la lleve porque venía golpeada, si hubiera salido Pablo, sí le saco la pistola, pero no salió, no lo vi. Pudo haber pasado, estaba yo defendiendo a mi hija y si vuelve a pasar lo hago”.