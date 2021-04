Enrique Guzmán demandará a su nieta Frida Sofía: "no soy un degenerado, no quiero este estigma"

"Estoy que me lleva la chin...¿qué quieren que les diga?", expresó Enrique Guzmán en una entrevista para TVNotas, con respecto a las fuertes acusaciones que hizo su nieta Frida Sofía en su contra. La semana pasada la única hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, aseguró que cuando tenía 5 años de edad sufrió abuso sexual de parte de su abuelo materno.

El cantante de 78 años de edad y ex esposo de la actriz Silvia Pinal (la llamada "última diva del cine mexicano"), comentó en la entrevista para la revista antes mencionada, que demandará a su nieta Frida Sofía.

Llegaré hasta las últimas consecuencias, toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder.

Asimismo Enrique Guzmán manifestó haber recibido indicaciones de un abogado de su hija Alejandra, pidiéndolo que ya no de más declaraciones al respecto, para no entorpecer el proceso legal que comenzarán en contra de la influencer y cantante Frida Sofía (fruto de la relación amorosa que tuvo el empresario mexicano Pablo Moctezuma con la llamada "Reina de corazones").

El cantante de rock & roll resaltó que toda esta situación lo tiene bastante mal: "como ya lo dije, no tengo manos para tocar a una niña y jamás lo haría". Asimismo señaló que le están haciendo un "daño irreparable" que no merece. "Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma".

Desde que Frida Sofía soltó esta "bomba" en el show "De primera mano" de Imagen Televisión, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la cantante Alejandra Guzmán se puso en contacto con su papá y puso a su disposición a su equipo de abogados. Don Enrique dijo no saben que estaba pasando por la cabeza de su nieta, "lamento mucho lo que debe estar pasando, pero que no me haga esto, yo no tengo la culpa de lo que esté viviendo".