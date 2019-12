Enrique Guzmán dice que Alejandra Guzmán perdió su belleza

Enrique Guzmán no se quedó callado y dejó bien claro que las culpables de que su hija Alejandra Guzmán se haya realizado varias cirugías en el rostro son las pinales encabezadas por Silvia Pinal.

Fue en el programa De Primera Mano, donde Enrique Guzmán señaló que su hija era mucho más guapa antes, pero la vanidad y perfección le ganó por lo que su belleza natural se fue perdiendo poco a poco.

"Mira la parte de Alejandra, la parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí, no hay forma de decirle que no lo necesita, se lo he dicho en el modo que tu me lo pidas, ya le dije y no le encanta la fiesta que hago que voy hacer esa es la parte Pinal de mi hija que no puedo hacer nada"..., dijo Enrique.

Estaba más, pero un jaloncito, una cosita un pellejito que sé yo, pero ese es mal de la Pinal también les encanta el bisturí, dijo Guzmán en la entrevista.

Por si fuera poco el cantante de música rock señaló que el no se haría ningún cambió estético para verse diferente, pues no le interesa ya que lo único que le importa en estos momentos es conservar su estado salud.

"Yo e tenido problemas de salud en mi vida, como para meterme por mis propias pistolas hacerme una reparación, repararme es que me tienen que reparar no que quiera yo que me reparen o que me cambien algo, yo voy cuando necesito cuando me urge y solamente que me urge...", expresó Enrique.

Por si fuera poco algunos internautas apoyaron la decisión del interprete quien es considerado un hombre sabio.