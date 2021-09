Enrique Guzmán dice que no desea ver a Frida Sofía en la cárcel, pero sí en una clínica de rehabilitación

México. El cantante Enrique Guzmán, padre de la también cantante Alejandra Guzmán, y quien enfrenta un denuncia por parte de su nieta Frida Sofía por presunto abuso sexual, revela qué desea para ella.

Enrique Guzmán continúa su lucha contra Frida Sofía y en declaraciones con el programa Ventaneando asegura que no quiere verla en la cárcel, pero sí en una clínica.

"Pero ella dice que está sana. Me llamó un día a aquí a las nueve de la mañana y me dijo ‘voy a acabar con Alejandra y con la familia’, incluyéndome a mí”.

Guzmán señala como “asqueroso” el relato que hizo su nieta Frida Sofía en la denuncia que entabló en contra de él y de Alejandra Guzmán por los delitos de violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores.

Hasta el momento Frida Sofía no ha ratifiacdo la denuncia por estos hechos y menciona también Enrique que son las declaraciones de su nieta son "cochinas y horribles".

"Nada es cierto, son mentiras. Lo que pude leer dentro de su demanda es asqueroso, esa es la palabra, hablar así de su abuelo y mamá”, menciona el famoso cantante.

Foto de Agencia México

Don Enrique también menciona que no existen pruebas en su contra de los delitos por los que lo señaló su nieta, y no las hay porque no existen, porque jamás hizo nada de lo que ella acusa.

“Frida es la única hija que tuvo Alejandra y la perdió, pero se ha hecho de una coraza que yo no puedo. Ella un día me dijo ‘yo ya no quiero saber nada, papá, haz lo que tengas qué hacer, te doy permiso."

En junio pasado, Xavier Olea, representante legal de Frida Sofía, hizo público que Frida Sofía entabló acción legal en contra de su mamá Alejandra Guzmán y de su abuelo Enrique Guzmán, por los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar.

Leer más: Enrique Guzmán ofrece disculpas por haberse burlado de la muerte de Natasha, la hermana de Frida Sofía

En entrevista con De Primera Mano, Frida Sofía declaró meses atrás que don Enrique habría abusado sexualmente de ella en su niñez, mientras que él lo negó todo en varias entrevistas que le hicieron medios de comunicación.