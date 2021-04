Enrique Guzmán espera que sea Frida Sofía quien pida perdón por sus declaraciones

Ante el escándalo por las acusaciones de Frida Guzmán hacia su abuelo Enrique Guzmán, el cantante espera que algún día su nieta le pida perdón por lo que dijo.

Con el escándalo que dañó la imagen de Enrique Guzmán y toda la familia Guzmán-Pinal, el padre de Alejandra Guzmán habló acerca de cómo le afectaron las declaraciones de Frida Sofía ante los medios de comunicación, en las que lo acusa de haber abusado de ella.

Enrique Guzmán señaló que espera que un día Frida Sofía admita su error al haber hecho tales acusaciones y superen los conflictos tras una disculpa.

Casi un mes después de que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, acusara a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando tenía la edad de cinco años, el cantante ofreció una entrevista para el programa Hoy, en la que se abrió acerca de este polémico tema.

Acerca de su nieta, dijo que después de todos los conflictos ocurridos en la familia, espera que algún día ella acuda a él para pedirle una disculpa por haber hecho tales declaraciones, negando haber abusado de ella.

“Espero que alguna vez me diga ‘abu, perdóname, algo hice mal, o en algo la regué o en algo me orillaron, o me equivoqué’, porque yo faltarle a ella, no lo he hecho nunca”.