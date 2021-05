Enrique Guzmán evidencia a Frida Sofía, "no conozco alguien más cool que mi abuelo", decía su nieta

El cantante mexicano Enrique Guzmán publicó un video de una entrevista que tuvo hace un tiempo su nieta Frida Sofía con el programa "Hoy", donde la hija de Alejandra Guzmán hablaba maravillas de él. Dichas imágenes las compartió para demostrar su inocencia; recordemos que la joven influencer aseguró haber sufrido abuso sexual de parte de su abuelo, cuando tenía cinco años de edad.

En el fragmento de la entrevista que publicó en su cuenta de Twitter el cantante de rock & roll de 78 años de edad, Frida Sofía se refiere a su abuelo como la persona más "cool".

Abuelo, eres lo máximo, no conozco alguien más cool que mi abuelo.

Asimismo la hija del empresario mexicano Pablo Moctezuma y de la cantante Alejandra Guzmán, manifestó que extrañana "muchísimo" a su abuelo Enrique Guzmán y que ya le tocaba ir a visitarla a Miami, Florida (Estados Unidos).

Estas palabras de Frida Sofía sobre su abuelo Enrique Guzmán, son totalmente diferentes a sus declaraciones en una entrevista que tuvo con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante en abril pasado. "Era un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas, me manoseó, lo odio".

La también cantante Frida Sofía señaló que "lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, y a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia y se vuelve algo normal. Qué asco, pero en alguna vez se siente rico porque te están tocando tus partes íntimas, por eso me lo callé, pensé que si yo estaba enferma".

Cabe mencionar que Enrique Guzmán publicó el video antes mencionado, luego de que su ex esposa la actriz mexicana Silvia Pinal, dijera en una entrevista con Mara Patricia Castañeda no creer en su nieta Frida Sofía, manifestando su apoyo al cantante.

La llamada "Última diva del cine mexicano" comentó que no ha leído nada sobre el escándalo del supuesto abuso sexual de Frida Sofía, "porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas".