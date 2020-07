Enrique Guzmán firme en su decisión de cortar comunicación con Frida Sofía

México.- El cantante venezolano Enrique Guzmán continúa firme en su decisión por cortar toda comunicación con su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, esto después de que la joven arremetiera en contra de su madre y de su familia el año pasado y generara una gran polémica entre el público que sigue a las figuras.

Durante una conferencia para anunciar su concierto a la carta, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto a las 20:00 horas (Hora de la CDMX) y será a través de una plataforma digital debido a la pandemia por coronavirus, declaró sobre su nieta, asegurando que "está usando a su familia como arma para ser más famosa".

Yo no tengo que recapacitar, quien lo tiene que hacer es ella, es decir, está usando a su familia como arma para ser más famosa, en su sistema que está queriendo hacer, sistema del cual yo no formo parte ni su mamá; y si la insulta su mamá nada más se queda callada, dice que la quiere y ya, es lo mismo, yo también la quiero mucho, pero si va hacer ese tipo de conexiones con su familia, insultando o agrediendo pues no", dijo el cantante durante una conferencia el día de ayer.

Recordemos que, en mayo de 2019, dio inicio una fuerte batalla que hasta ahora parece ser interminable, pues se avecinaba el distanciamiento de Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, luego de que la última revelara que creció con una dura figura materna cuando era niña y en ese mismo mes, aseguró que su madre mantenía una supuesta relación con su pareja de ese entonces, Christian Estrada.

Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible", aseveró Frida Sofía.