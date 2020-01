Enrique Guzmán insulta a Yahir tras salir de Jesucristo Súper Estrella

Yahir formaba parte de la puesta en escena "Jesucristo Súper Estrella", donde actuaba al lado de Erik Rubín, Enrique Guzmán y varios artistas más. El ex integrante de la Primera Generación de La Academia, dejó este proyecto para unirse a otro musical, "Hoy no me puedo levantar", junto a la cantante y actriz Belinda.

En una rueda de prensa que se llevó a cabo para presentar a Samo, quien interpretará el papel que Yahir tenía, Enrique Guzmán comentó: "ya sabemos que Yahir ahora quiere ser actor y va a hacer un experimento con Belinda". El productor de "Jesucristo Súper Estrella", Alejandro Gou, mencionó a manera de broma que a veces tenía que separar al padre de Alejandra Guzmán y al ex académico en las "peleas" que tenían., hasta comparó la supuesta rivalidad con la que existía con el también cantante Alberto Vázquez. "Ya se madreaban mucho, ya se insultaban muy feo, los tengo que separar".

Ante el comnetario a manera de broma del productor, el cantante Enrique Guzmán agregó: "(Yahir) es un jotito muy chistoso".

Por otra parte, Samo (ex integrante del grupo musical Camila), aseguró que no teme a las comparaciones con Yahir, ante su debut en "Jesucristo Súper Estrella".

"Me siento contento y agradecido por esta oportunidad tan grande, mi amigo Érik (Rubín) me marcó a Monterrey y me dijo '¿quieres estar en Jesucristo Súper Estrella? Yahir se nos va a 'Hoy no me puedo levantar', y le dije que me dejará pensarlo porque es un reto".