Enrique Guzmán pide disculpas por haberse burlado de la muerte de Natasha, hermana de Frida Sofía

El cantante Enrique Guzmán causó indignación y polémica, por un insensible comentario que hizo sobre la muerte de Natasha Moctezuma, hermana de su nieta Frida Sofía, con quien sostiene una disputa legal por supuesto abuso sexual. Usuarios de redes sociales criticaron severamente al papá de Alejandra Guzmán, manifestando que una cosa eran los problemas con su nieta y otra, el lamentable fallecimiento de la joven.

Nastasha Moctezuma, hija de Beatriz Pasquel y Pablo Moctezuma (papá de la cantante e influencer Frida Sofía), murió a principios de este mes a sus 24 años de edad, por unos problemas de salud.

Durante una rueda de prensa con motivo de la puesta en escena "Jesucristo Superestrella", uno de los reporteros le dijo a Enrique Guzmán: "señor, recientemente murió la media hermana de Frida, ¿hay algunas palabras para ella?", a lo que el ex esposo de la actriz Silvia Pinal respondió fríamente: "el karma es el karma hija".

En redes sociales tundieron al intérprete de 78 años de edad, por lo que se vio obligado a pedir disculpas. En su cuenta de Twitter expresó:

El llamar karma a la situación que existe entre mi nieta y yo no es la indicada, siento mucho haberla utilizado en esta situación.

Este fue el mensaje que publicó Enrique Guzmán tras su insensible comentario.

Estos son algunos de los comentarios de parte de usuarios de esta red social: "dudo mucho que este mensaje haya sido sincero, usted no tiene la más mínima empatía por ninguna persona, ni calidad humana. Es un asco señor, yo compré mis boletos para la obra de teatro, hoy los cancelé", "esa es su verdadera personalidad, su verdadero yo, así que ya ni le componga", "recuerda que lo que le pasa al que escupe para arriba" y muchos más.

Por otra parte, hace unos meses Frida Sofía aseguró haber sufrido abuso sexual de parte de su abuelo Enrique Guzmán, cuando tenía cinco años de edad. Con respecto a la demanda en su contra, el cantante manifestó en la rueda de prensa:

"Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no lo ha hecho y no sé por qué, realmente; supongo yo que, como no tienen forma de probar que yo, alguna vez, tuve alguna relación extraña con ella, por eso no ratifica nada, mientras ella no ratifique nada, pues yo estoy tranquilo, no pasa nada".

Asimismo dijo que Frida Sofía ya no era parte de la familia.

