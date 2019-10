Enrique Guzmán rechaza cantar con Frida Sofía, sofía, su nieta, y declara: "Yo no canto con cualquiera...". Enrique, padre de la también cantante Alejandra Guzmán, se ha distanciado en las últimas semanas de Frida Sofía.

Enrique Guzmán estuvo como invitado en el programa de televisión "Hoy", de Televisa", y cuando le preguntaron si le interesaba grabar en un futuro con Frida Sofía, su nieta, fingió desconocer a quién se referían los conductores.

¿Qué está cantando? No tengo idea, creo que canta con mariachi. No, ahorita no, hasta que no triunfe. No, yo no canto con cualquiera”, respondió el rocquero.