Enrique Guzmán retira apoyo a Frida Sofía por atacar a su madre

Aunque Enrique Guzmán, se haya mostrado indiferente ante la polémica pelea que su hija, Alejandra Guzmán y su nieta, Frida Sofía han estado discutiendo desde hace meses, ahora el cantante informó que aunque se mantiene en contacto con la joven le ha retirado todo su apoyo.

En una entrevista para el programa "Sale el Sol", el señor explicó:

Ella piensa que su mamá era una prostituta, yo no le creo, no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución, no ha tenido nada que ver con eso, pero sí ha sido muy activa, entonces las envidias y los celos son personales".