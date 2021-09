Enrique Guzmán rechaza ante la prensa hablar de su nieta Frida Sofía

México. Enrique Guzmán, quien participa en la obra musical Jesucristo Súper Estrella, fue cuestionado en plena conferencia de prensa de dicha obra efectuada en CDMX acerca de sus problemas con su nieta Frida Sofía.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, el cantante Enrique Guzmán no quiso decir nada sobre el tema de la demanda que entabló Frida Sofía en su contra, por presunto abuso sexual.

“De mi parte, de mi parte… no tengo nada que decir. No ha ratificado nada, nadie me acusa de nada, a lo mejor está ocupada ahora, mejor hablemos de Jescristo", dijo el señor Guzmán.

En junio pasado, Xavier Olea, representante legal de Frida Sofía, hizo público que ella entabló acción legal en contra de su mamá Alejandra Guzmán y de su abuelo Enrique Guzmán, por los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar.

Lo anterior debido a que supuestamente el señor Guzmán habría abusado de ella en su niñez, así lo dio a conocer en el programa De Primera Mano meses atrás, y con ello desató un gran escándalo en el mundo del espectáculo mexicano.

Frida Sofía. Foto de Instagram

Pese a que doña Silvia Pinal, abuela de Frida Sofía, y su propia madre Alejandra Guzmán le pidieron a la también hija de Pablo Moctezuma que se acercara a ellos para arreglar los problemas en familia, no les hizo caso.

Frida Sofía definició a su abuelo como un ser asqueroso, puesto que le había puesto sus "manos encima" desde que era una niña, y por eso procedió a poner una denuncia, la cual sigue su curso.

Xavier Olea, abogado de Frida Sofía, explicó a medios en CDMX que la investigación sigue en curso y el hecho de que Frida Sofía no pueda venir a México ha causado un considerable retraso en el proceso, pero se está trabajando en ese detalle.

También el abogado dijo que espera que durante septiembre se pueda sacar adelante tal diligencia e inicie la integración formal y amplia de la carpeta de investigación, pero Frida Sofía no se ha retractado, ni lo hará.