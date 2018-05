Anna Kournikova calla rumores con foto de su embarazo

A mediados del pasado mes de enero, Anna Kournikova sorprendió a propios y extraños al dar a conocer el nacimiento de sus mellizos. Tanto ella como el padre de sus hijos, el cantante Enrique Iglesias, mantuvieron en secreto el embarazo.

#seriousmoves �������������������������� #elbaño Una publicación compartida de �� Anna ��Аня (@annakournikova) el 21 Ene, 2018 a las 2:32 PST

De hecho, el avanzado estado de gestación de Anna Kournikova fue el motivo por el que ni Enrique Iglesias ni ella acudieron el pasado diciembre a la boda de la hermana del cantante, Ana Boyer.

My Sunshine Una publicación compartida de �� Anna ��Аня (@annakournikova) el 16 Ene, 2018 a las 10:48 PST

El éxito del cantante Enrique Iglesias y la ex tenista rusa a la hora de vivir en la intimidad ese momento tan emocionante de su vida en común, fue tal que no tardaron en comenzar a circular distintas teorías acerca de los métodos de reproducción asistida a los que habría recurrido la pareja para convertirse en padres y que explicarían que ella no hubiera sido vista en ningún momento luciendo una figura de embarazo.

My Sunshine Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 16 Ene, 2018 a las 9:39 PST

Aunque ellos no han querido pronunciarse al respecto, Anna Kournikova ha recurrido a sus redes sociales para descartar esas teorías con una fotografía de su álbum personal tomada poco antes de su debut en la maternidad, que viene a confirmar lo que por otra parte ya habían asegurado sus allegados: que Enrique y ella no recurrieron a una gestación subrogada.

En la imagen, Anna aparece posando muy sonriente y de perfil frente a la cámara, ataviada con unos ajustados pantalones pitillo y una camiseta que muestran a la perfección su abultada tripa a pocos días de salir de cuenta y que acompañó del título: “#tbt #37 semanas“.

#tbt #37weeks ☀️☀️ Una publicación compartida de �� Anna ��Аня (@annakournikova) el 3 May, 2018 a las 11:39 PDT

La propia madre del intérprete, Isabel Preysler, ya había restado importancia a la casualidad de que los paparazzi no hubieran captado a su nuera durante su embarazo, asegurando que ella no había tratado de esconderse en ningún momento, sino que había seguido adelante con su vida normal en Miami, donde ha fijado su residencia junto a Enrique Iglesias.