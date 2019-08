Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz planean, al parecer, su boda

Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz supuestamente contraerán matrimonio el próximo mes de diciembre. La relación amorosa entre el ex Presidente de México y la joven modelo va viento en popa y en un reciente viaje que hicieron por Europa, el ex esposo de Angélica Rivera le habría pedido que se convirtiera en su esposa.

Un supuesto amigo cercano de Enrique Peña Nieto contó a la revista TVNotas: "hace unas semanas, durante su viaje a Europa, visitaron España y como es un lugar muy significativo para los dos, pues ahí hicieron su primer viaje como novios, Enrique decidió proponerle matrimonio ahí, y ella aceptó inmediatamente".

Este presunto amigo señaló que el ex Presidente de México decidió dar este paso tan repetino en su relación con Tania Ruiz, ya que por muchos años soportó el mal humor de Angélica Rivera y con la modelo todo ha sido diferente.

"Se entrega por completo a él, Enrique está realmente entusiasmado, se siente lleno de vida y muy alegre con ella, por eso, aunque pareciera que es una decisión muy prematura, no pensó dos veces en dar el paso".

Supuestamente en un mes Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelmann llevará a cabo una reunión en la Ciudad de México, donde solo estarán invitados los familiares y amigos más cercanos de ambos, para anunciar su compromiso. La boda se llevaría a cabo a principios de diciembre.

Según la revista de espectáculos antes mencionada la ex Primera Dama de México, Angélica Rivera, no recibió de la mejor manera la noticia de esta boda (se enteró por qué las hijas de Peña Nieto se lo contaron a sus hijas).

Está que no cabe del coraje, aún no supera que él se haya dejado ver con Tania cuando aún no se divorciaba de ella, y mucho menos que se vaya a casar a menos de un año de haberla dejado.