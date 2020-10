Entérate aquí cómo vestirte como Kendall y Kylie Jenner y lucir de lo mejor

Estados Unidos.- Las estrellas Kendall y Kylie Jenner se han convertido en todas unas mujeres influyentes del mundo de la moda y quién no ha soñado alguna vez vestirse como ellas lo hacen, pues ahora es posible lograr muchos de sus looks y los más recientes, esto gracias a la colaboración de ropa que han creado en The Drop, con Amazon Fashion.

Las protagonistas del show Keeping up with the Kardashians sorprenden al lanzar una colección de otoño exclusiva de Amazon, en la cual integraron prendas de ropa muy versátiles con todo su estilo y esencia, desde pantalones, bodys y cazadoras de mezclilla, hasta increíbles blusas estilo Kardashian-Jenner.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Siguiendo la tendencia tie dye del momento, las hermanas decidieron lanzar algunas prendas con este estilo, por ejemplo, existe un body en color negro con manchas y un escote de infarto con cuello alto que Kylie lució de maravilla recientemente y puede ser tuyo si no lo piensas dos veces. Puedes adquirirlo por sólo $1,248 pesos mexicanos en la tienda oficial de Amazon.

Body tie dye de Kylie, adquierelo por $1,248 pesos mexicanos. Foto: Instagram/Amazon

Kendall también les ha dado un gran toque a las prendas, ella lució un body también estilo tie dye en los colores blanco y rosa con el corte anterior confeccionado en tela de algodón y rayón que está disponible para su compra por el mismo precio que el pasado.

Body tie dye de Kendall, adquierelo por $1,248 pesos mexicanos. Foto: Instagram/Amazon

Un infalible atuendo para Kylie Jenner son los pants holgados y con diseños muy únicos, por ello decidió añadir a esta colección una sudadera con pantalón estilo jogger en color blanco y negro que tiene un detalle al frente de cordones, lo que le da un toque mucho más fashion. Este lo encuentras en un precio de $1,504 pesos mexicanos.

El infalible atuendo cómodo de Kylie Jenner. Foto: Instagram/Amazon

Por otro lado, Kendall Jenner añadió un conjunto denim a la colección, este se coloca como uno de los favoritos pues jamás pasará de moda y refleja muy bien el estilo que tiene la súper modelo. Se trata de una chamarra y pantalones cargo estilo denim en tonos claros que puedes adquirir por $2,256 y $2,009 pesos, respectivamente.

El atuendo favorito de todo es este denim de pantalón y chaqueta. Foto: Instagram/Amazon

Entre otras prendas, encontramos cárdigan estilo tie dye cortos en distintos colores como azul y blanco y beige, ambos modelos los lucieron las hermanas menores del clan Kardashian-Jenner y las complementaron con otras prendas de la colección.

Asimismo, la tela tipo piel figura como una de las tendencias favoritas de todos y que no pasa de moda, por lo que no perdieron la oportunidad de incluir dos prendas con este estilo, se trata de unos shorts altos en color nude que Kendall lució muy bien y unos pantalones tipo jogger en negro que fueron muy bien con el estilo y la figura de Kylie.

Prendas tipo piel también están disponibles en Amazon. Foto: Instagram/Amazon

Estas no son las únicas prendas que venden Kendall y Kylie en su colaboración con la tienda de Amazon y sólo basta con echarle un vistazo a la plataforma para encontrar los mejores modelos y así vestir igual que estas hermanas tan famosas que han revolucionado la moda y se han convertido en dos grandes inspiraciones para las mujeres del mundo cuando de moda estamos hablando.

Kendall Nicole Jenner, de 24 años, es una modelo y empresaria estadounidense considerada como la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, en 2017, con ganancias registradas de 22 millones de dólares, destronando a Gisele Bündchen, quien lideraba el espacio desde 2002.

Kylie Kristen Jenner, por su lado, fue la última hija de Bruce y Kris. Con 23 años, es una gran empresaria, socialité, diseñadora y modelo estadounidense. En 2019 fue considerada la mujer billonaria más joven de la historia a sus cortos 21 años, debido a su gran éxito con su línea de cosméticos Kylie Cosmetics.