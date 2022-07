"Enterrar a un hijo es lo más difícil del mundo", papá de Octavio Ocaña asegura saber quién lo asesinó

Ya han pasado casi nueve meses de esta tragedia que cambió la vida de la familia Pérez Ocaña , "de estira y afloje, fiscalías y abogados, pero poco a poco, vamos por buen camino, enterrar a un hijo es lo más difícil del mundo, no hay palabras, no hay ni científicamente una palabra para eso".

No le puedo decir exactamente (la identidad del asesino de su hijo), pero fueron uno de los nueve policías, fue con el misil, con la metralleta que lo matan, eso es la prueba segura, tengo ocho carpetas de investigación.

El papá de Octavio Ocaña dio a conocer que hay nueve policías inculpados , "no te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien se disparó, ya saben que mi hijo no se disparó".

Esta versión no fue avalada por los familiares de "Benito Rivers". Su papá, el empresario Octavio Pérez , ha llevado a cabo una lucha para que la muerte de su hijo no quede impune. En una reciente entrevista para el diario Milenio, manifestó saber quién fue la persona que lo asesinó .

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró que Octavio Ocaña , en compañía de otras dos personas, circulada en una camioneta bajo los efectos del alcohol por las calles de Cuautitlán Izcalli. Al no obedecer un alto que le marcaron unos policías, originó una persecución y durante esta, el actor mexicano, presuntamente, sacó una pistola que traía en la guantera del vehículo.

