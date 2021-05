¿Entonces no se retira? Selena Gomez da pistas sobre su nuevo álbum

Luego de crear revuelo entres sus fanáticos al dar entender que podría retirarse de la música, Selena Gomez lo volvió a hacer esta vez al dar indicios de que trabaja en un nuevo álbum. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Selena Gomez recientemente había lanzado su último trabajo, ‘Revelación’, que sería su primero completamente en español. Sin embargo, a tan solo un mes de su estreno, la cantante ya se encuentra lista para pasar la página y anunciar más música por venir.

Esto lo dio a entender sin revelar mucha información, a través de sus historias en Instagram, que los fanáticos tomaron como una confirmación.

Esto llega pocos días después de que Selena Gomez diera la noticia al teñir su cabello de rubio, cambiando el moreno que por muchos años llevó y por el que se le conocía. Esta se trató de la primera pista para un nuevo trabajo, pues muchas cantantes suelen cambiar su look previo a nueva nueva era de hits.

Pero no fue hasta que la cantante publicó esta fotografía que los fans se convencieron de que su nuevo trabajo se trata de algo en la música, y no relacionado a su exitosa marca de maquillaje ‘Rare Beauty’, en la que lleva muy concentrada en los últimos meses.

Selena Gomez publicó en sus historias de Instagram una fotografía de su muñeca usando un brazalete en el que se lee “SG3” .

Con este brazalete de cuentas, Selena Gomez dio a entender a sus fans que está trabajando en nueva música | Instagram: Selena Gomez

Aunque muy a pesar de la corta promoción de ‘Revelación’, los fanáticos festejan el nuevo álbum, pues esto significa que la cantante aún siente ganas de trabajar y no de un retiro como lo había anunciado.

Según adelantó en una entrevista hace un mes, de su siguiente álbum después de ‘Revelación’ dependería su seguimiento en la industria musical, por lo que los fanáticos ahora sienten la responsabilidad de apoyar a la ex estrella de Disney hoy más que nunca.

¿Por qué “SG3”?

En el mundo de la música, es común utilizar las iniciales del cantante o banda junto al número del álbum que están por estrenar, para referirse a un nuevo proyecto que aún no cuenta con un nombre o que aún no puede ser revelado.

En el caso de Selena Gomez, su nuevo disco se trata de su cuarto como artista en solitario, habiendo lanzado ya los álbumes ‘Stars Dance’, ‘Revival’ y ‘Rare’ (‘Revelación’ no es contado como un álbum sino como un EP), mientras que ya tenía anteriormente algunos con su banda Selena Gomez & The Scene, ‘Kiss & Tell’, ‘A year without rain’ y ‘When the sun goes down’, que son contados aparte.

Si bien el nuevo álbum de Selena Gomez sería entonces su cuarto en total, recordemos que su debut fue con la discográfica Hollywood Records, propiedad de Disney, y su segundo trabajo fue con Interscope Records, donde obtuvo mayor libertad creativa y, según ella, “un renacimiento”, por lo que considera entonces este nuevo trabajo como su tercero.

