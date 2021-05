Entre bailes surge romance entre Lourdes Munguía y Brandon Castañeda; ella tiene 60 años y él 20

La actriz mexicana Lourdes Munguía y Brandon Castañeda, ex integrante del grupo musical Wapayasos y Horripicosos, formaron parte de la competencia de baile "Las estrellas bailan en Hoy" que se lleva a cabo en el matutino "Hoy". Ambos se convirtieron en la primera pareja eliminada de este show, pero al parecer resultaron ganadores al encenderse la llama del amor en sus respectivos corazones.

En su última presentación en el escenario del show de baile antes mencionado, Brandon Castañeda le dio un beso en la boca a Lourdes Munguía, lo que rápidamente desató los rumores de un romance. En una entrevista para la revista TVyNovelas, el ex participante del reality "Guerreros 2020", comentó al respecto:

Vamos por todo, por qué no, si ya nos dimos un beso, que no pueda haber otros más.

Brandon Castañeda de 20 años de edad, manifestó que no descarta tener una relación formal con la actriz de telenovelas Lourdes Munguía de 60 años de edad, "ahorita estamos muy contentos, es un mujerón y yo me caso, a ver qué pasa, porque no nada más es mi opinión, también es la de Lú".

El ex novio de La Bebeshita" (relación amorosa que surgió en el programa "Enamorándonos" de TV Azteca), mencionó que le gusta todo de Lourdes Munguía, una de las mejores amigas de la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, principalmente "el cuerpower, la actitud, sus chinos negros, su voz, sus ojos…todo".

Tal parece que Lourdes Munguía trae "cacheteando las banquetas" (como coloquialmente se dice) a Brandon, pues si las cosas resultan estaría dispuesto a proponerle matrimonio. "Si esto avanza se la pienso hacer formal, pero ya después, paso a paso y a ver qué dice Dios".

Con respecto al beso que le dio a la actriz, aseguró que durante los ensayos le dijo a Lourdes Munguía que le daría un beso, pero ella no sabía si realmente lo haría, "creo que el mismo baile, la atracción y el salseo te incitan un poco a terminar con un besito".