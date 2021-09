¡Entre broma y broma, la verdad se asoma! Daniela Romo se burla de Irina Baeva, novia de Gabriel Soto

Irina Baeva constantemente recibe insultos a través de redes sociales; mucho se ha dicho que el galán de telenovelas Gabriel Soto le fue infiel a Geraldine Bazán, madre de sus hijas, con la actriz de origen ruso. Desde que comenzaron su relación amorosa, Irina ha sido señalada como una "rompehogares" y otros calificativos ofensivos. Ahora ¿Daniela Romo también se burló de ella?

En una entrevista para el show de Maxine Woodside, Daniela Romo habló sobre la retransmisión de la telenovela "Sortilegio", melodrama que protagonizó junto a Gabriel Soto en el 2009. Durante esta charla la actriz y cantante de 62 años de edad, contó cómo fue un reciente encuentro con el actor y promotor de boxeo, en los pasillos de Televisa.

"El otro día me lo encontré en un pasillo de Televisa y venía con Irina, entonces le digo (a la actriz): 'hola, ¿cómo estás?, yo soy la otra, para que lo sepas de una vez’ y se rió'". Estas palabras de Daniela Romo han sido interpretadas por varias personas como humillación Irina Baeva, al presuntamente haber hecho referencia en su cara, sobre que ella fue "la otra" en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

Daniela Romo agregó: "siempre le digo a él que es mi novio y es un amor de chavo".

Irina Baeva así responde a sus haters en redes sociales. Foto: Instagram @irinabaeva

Sobre su protagonismo en "Sortilegio", la actriz originaria de la Ciudad de México, manifestó tener "unas memorias hermosas" que al verla en la pantalla, se siente tan feliz de haber podido hacer el personaje de "Victoria".

"Primero porque me pude echar un romance con Gabriel Soto, segundo porque fue un gozo trabajar con mi María Victoria y hasta Gloria Chagoyan, son cosas que no se olvidan".

Asimismo contó que los actores Gabriel Soto, David Zepeda y William Levy, al día de hoy le siguen diciendo "madre" de cariño. "Yo siempre he dicho que los compañeros de trabajo, a lo largo de los años, se van volviendo esa segunda familia que uno no eligió, pero siempre me llaman mis hijos y ahora que fue mi cumpleaños, todos 'madre, qué tengas muchos años más de vida, que la vida nos encuentre otra vez' y es muy bonito, porque yo que no tuve hijos he sabido, de alguna manera, ser maternal".

