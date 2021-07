Entre bromas Vadhir Derbez habla sobre la eterna rivalidad entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

El joven cantante y actor mexicano Vadhir Derbez, uno de los hijos del comediante Eugenio Derbez, estuvo como invitado en el podcast La Cotorrisa donde además de promocionar "El mesero" (película que protagoniza), habló sobre la buena relación que tiene con sus hermanos Aislinn, José Eduardo y la pequeña Aitana; asimismo entre bromas se refirió a la controvertida separación de su papá de la actriz de telenovelas Victoria Ruffo.

Vadhir Derbez manifestó que aunque todos sus hermanos son de distinta mamá, se llevan de maravilla.

Nunca, nunca, nunca nos hemos peleado entre hermanos, me imagino que tiene que ver que no vivíamos en la misma casa, nos hemos llevado muy bien.

Vadhir señaló que a diferencia de otras familias donde la mamá o el papá tienen hijos con distintas parejas y estos se llegan a odiar, en el caso con sus hermanos siempre ha habido una buena relación.

El cantante de 30 años de edad y originario de la Ciudad de México, resaltó que las mamás de sus hermanos, entre ellas Victoria Ruffo, influyeron para que el día de hoy tengan esa bonita relación, "nuestras mamás no nos metieron tanta basura, o bueno, mínimo la mía".

"Porque lo que es Victoria (Ruffo)", agregó rápidamente uno de los conductores del podcast, en referencia a los problemas que tuvieron en el pasado Eugenio Derbez y la actriz, quien por muchos años no le permitió ver al hijo que tuvieron en común, José Eduardo.

A manera de broma Vadhir Derbez dijo: "no, no, yo le juro señora Victoria… ya no llore".

El comediante y productor de cine y televisión Eugenio Derbez tiene cuatro hijos: