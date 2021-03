Entre cerdos y un entallado bikini rojo, Camila Sodi se divierte en las playas de Bahamas

México. Camila Sodi, originaria de Ciudad de México y quien ha protagonizado teleseries como Rubí y Falsa Identidad, pasa unos días de descanso en Las Bahamas y entre las muchas aventuras que ha disfrutado tuvo la oportunidad de mirar y disfrutar la presencia de unos cerdos.

A través de Instagram, Camila Sodi, quien es sobrina de la cantante Thalía, comparte una imagen en la que aparece en un yate y en una de las playas se encontró con varios cerditos que le hicieron el día. Les dio algo para comer, se tomó imágenes y las colocó en su red social.

Camila Sodi. Foto de Instagram

Okey, ve estoooo! Fuimos a una isla donde hay puros cerditooooooos y morí de amor !", escribe Camila en el título del post donde aparece entre los cerditos. "es irreal", "Ay noooo wow!!", " Muerooo de amor", "Uno para hacerlo en relleno", son algunos comentarios de sus seguidores tras mira la citada imagen.

A Camila le encanta viajar por distintos países del mundo en cada oportunidad que tiene y lo hace desde toda su vida, primero con su mamá , en compañía de amigos, su familia y otras veces sola, el caso es que disfruta la vida lo más que puede y esos viajes siempre los documenta en sus redes sociales.

En días pasados, la actriz, quien fue esposa del también actor Diego Luna, ambos padres de dos niños, complació a sus más de dos millones de seguidores en Instagram con fotos en las que aparece usando un microbikini blanco y posó en un jacuzzi, así que no tardaron en llegarle piropos de sus fieles seguidores.

A sus 34 años Camila Sodi siempre luce radiante y jovial, de hecho no le importa mostrar su cara al natural y deja en claro que no ocupa maquillaje para verse bella, incluso sus fans le escriben en Instagram que no aparenta la edad que tiene, y es muy ocurrente, puesto que días atrás publicó otra fotografía suya en la que aparece sentada jugando con un plátano que sostiene con una de sus manos y hace ver como si se tratara de un pene.

Soy un hombre rico" , escribió Camila en el título de la imagen referida y también invita a sus fans a reir siempre, puesto que una sonrisa es el mejor alimento del alma y el mejor antídoto en la vida en cualquier situación.

Foto de Instagram

Camila siempre deslumbra con su belleza y sensualidad en redes sociales. También posó para una sesión especial de fotografías y la tomaron en una tina de baño al aire libre, pero seguidores y no seguidores le dijeron que no les gustó tal imagen y hasta se burlaron algunos de ella.

El jacuzzi de los ranchos", "Todos necesitamos una Camila en nuestra vida”, “Por qué te robaste mi tina para bañarte si ahí lavo la ropa” y "Yo también quiero una tina de rancho”, le comentaron a Camila, entre otras cosas, tras verla dentro de la citada tina de baño.

Camila ha conseguido figurar en el mundo del espectáculo por méritos propios y cada oportunidad de trabajo, en cine o televisión, la ha sabido aprovechar al máximo. Inocente de ti fue la primera telenovela en que participó en 2004 al lado de Valentino Lanús y las primeras actrices Lupita Ferrer y Helena Rojo, luego siguió en otras en Televisa como A que no me dejas hasta llegar a las más recientes como Luis Miguel, la serie y Falsa Identidad.

Y en el cine también ha tenido destacadas actuaciones en películas como El búfalo de la noche, Compadres, Camino a Marte, Cómo cortar a tu patán y más recientemente El exorcismo de Carmen Farías.

Foto de Instagram

