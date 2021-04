Entre lágrimas, Enrique Guzmán niega haber abusado de su nieta Frida Sofía

México.- Tras la fuerte polémica que vive la Dinastía Pinal en estos momentos, Don Enrique Guzmán reaparece en Ventaneando para negar rotundamente haber abusado de su nieta Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, cuando ella tenía apenas cinco años de edad y, entre lágrimas, expresa su sentir ante la situación y las declaraciones.

"Estas cosas me duelen porque no las entiendo. No entiendo", comenta Enrique Guzmán en la entrevista, cuestionándose qué fue lo que pasó con Frida Sofía para hacer tan impactantes declaraciones y hablar así de él cuando antes se expresaba tan bien de él.

Poco fue el tiempo que convivió con la hija de Alejandra Guzmán cuando era una niña, confiesa, asegurando que nunca estuvo solo con ella como para que haga semejantes declaraciones. Asimismo, explicó que le parece muy injusto todo lo que está sucediendo actualmente con su familia.

En mi vida, en mi p*ta vida le he tocado el pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. No le he pedido más que ver su cara y verla crecer, es lo único que conozco de ella. No la he tocado, ni de la mano, ni para darle un beso en el cachete", afirmó Enrique Guzmán al ser cuestionado por Pati Chapoy.

"Juro por mis hijos, por los que me faltan. No he podido hacerlo, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña, menos con esa intención, no me veo así, no soy yo", agregó sobe el tema.

"Yo soy el instrumento que utilizó para hacerse daño ella. Buscó al que más quería... se está defendiendo de alguna manera, no sé cómo", asegura el cantante, quien posteriormente confiesa haber cortado comunicación con su nieta por irse del lado de su hija.

Según Enrique, Alejandra está bastante tranquila, pues ya habló con ella bastante sobre lo que su hija ha comentado. Agrega que la mayoría de los problemas que la cantante tiene están ligados con la educación de su hija.

Y considera que lo que detonó la bomba fue que su madre le retiró el apoyo económico completamente y cree que, si eso es lo que realmente sucedió, Frida Sofía podría estar consultando a medios de comunicación y periodistas para generar ingresos sin importar que lo que pueda decir pueda dañar a terceros.

Desmintió también el supuesto enfrentamiento de su padre, Pablo Moctezuma, con él por el apellido Guzmán con armas de fuego, explicando que el apellido se lo dio Alejandra por indiferencias con su padre, con la intención de hacer mejor las cosas.

Pati Chapoy se mostró de lo más emotiva durante la conversación, llegando hasta las lágrimas, mientras que Daniel Bisogno opinó que todo parecía un plan para "querer dar la nota", lo cual no le agradó ni un poco a Enrique, quien denominó a Gustavo Adolfo Infante de ser un miserable por sacar una entrevista tan polémica antes de hablar con él.