¡Entre oscuras propuestas! Ana Gabriel cuenta como inició su carrera y salvó su integridad

Ana Gabriel, de 66 años de edad, fue una de las cantantes que batalló mucho para despuntar en la industria musical, pues con 15 años de edad luchó demasiado para tener su primer disco, pero cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, una persona la cual la ayudó, pero después de hacerle propuestas indecorosas.

En una entrevista con Verónica Castro hace años, Ana Gabriel confesó que un señor de quien no dice su nombre, pues ya murió y aun así le guarda respeto, le aseguró que le tendría su primer disco,, pero a cambio de una propuesta de la cual no entró en detalles, pero la cantante muy lista aceptó, pero ya que el disco estuviera hecho.

"Si no había eso, pues no estaba el disco, entonces empiezo y le dije 'pues sabes que no quiero disco' yo trabajaba en una fábrica y estudiaba y empiezas a pensar y dices okey, él me quiso amolar, pues yo también lo voy a amolar fíjate ahí es donde entra lo de sagitario entonces le dije okay aceptó en tanto tiempo quiero tener el disco y aceptó tus proposiciones", dijo Ana Gabriel quien tenía un plan en ese momento.

En dicha fecha la persona le llevó a Ana Gabriel varios discos con los sencillos a la intérprete de Mar y Arena, por lo que sabía que aceptó un trato con él, pero lejos de vender su dignidad le dijo que pasara por ella en un rato más y lo primero que hizo fue hablar a una aerolínea para irse a Culiacán y explicarle a sus papás no solo todo lo que tuvo que pasar, sino lo que hizo para tener esos discos.

Para quienes no lo saben, María Guadalupe Araujo es el nombre verdadero de la cantante, por lo que su desaparición de la ciudad de Tijuana comenzó a rumorar como un rapto, situación que la ayudó más para darle publicidad a su primer disco, mientras ella en realidad estaba en Culiacán.

"Raptaron porque yo me llamaba Lupita Araujo o sea mi verdadero nombre, entonces todo eso me estaba sirviendo a mí de publicidad y empezó a subir a subir la canción, entonces me contratan en un lugar para hacer mi debut el 15 de septiembre", dijo Ana Gabriel en la entrevista.