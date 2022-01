Entrevista: Tras salir de 'Exatlón', Ramiro Garza y Tanya Núñez están listos para vivir su amor

Sinaloa, México. Entre la euforia y el calor de la competencia en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, el amor surgió entre Tanya Núñez y Ramiro Garza, ambos del equipo azul, y quienes son dos de los recientes eliminados, en los últimos capítulos del reality de Azteca uno. En entrevista en vivo para las redes sociales de DEBATE, los atletas hablan de sus vivencias dentro del programa y cómo surgió su enamoramiento.

Paso por el reality

Ramiro Garza revela que su sueño de estar en Exatlón empezó hace poco más de un año. “Dije ‘quiero estar en Exatlón, voy a estar’, y me empecé a preparar, apliqué, empecé a pasar los filtros y se terminó dando”.

La historia es diferente para Tanya Núñez, quien narra que se enamoró “del formato, de la competencia, de la aventura, desde la primera temporada”. “Yo ubicaba a Macky, entonces veía el programa por ella y decía ‘qué increíble, quiero estar ahí’. A mí el deporte me ha apasionado desde muy chiquita [...] intenté probar para la tercera y la cuarta (temporada), me hubiera gustado, pero no llegué a los filtros del casting porque en ese momento estaba pasando por otras etapas de mi vida que no me iban a permitir ausentarme tanto tiempo”, comentó.

“Estaba haciendo una maestría, mis prácticas profesionales, así que en la quinta temporada se dio, ya me había graduado y feliz busqué hacer el casting, entrenar más para estar preparada y pasar todos los filtros. Venía con esa ilusión de años atrás”, agrega la velocista, quien cuenta con una licenciatura en Comunicación y Producción de Medios y una maestría en Administración de Empresas, por la Universidad de las Américas en Puebla.

Tanya Núñez mantuvo un buen desempeño a lo largo de su temporada en 'Exatlón'.

El llamado Hércules Regio apunta que lo más difícil de estar en Exatlón fue “el manejo de emociones”. “Era un éxtasis y luego perdías todo, luego ganabas la fortaleza y perdías un compañero, era una constante montaña rusa de emociones”.

La joven originaria de Jalisco concuerda que lidiar con las emociones también fue difícil para ella. “Cuando estamos aquí en el mundo real estamos con una vida acelerada, donde no nos damos el tiempo de pensar o de planear bien qué es lo que estamos haciendo y si es lo correcto para llegar a donde queremos. Entonces estando en Exatlón, cuando tenía mucho tiempo libre, me ponía a hacer ese momento de introspección y empezaba a entrar en crisis porque decía: ‘creo que desperdicié mucho tiempo atrás, no estaba buscando oportunidades’, pero me sirvió mucho porque empecé a pensar qué es lo que quería, quién era Tanya, qué quería hacer afuera, más o menos por dónde me quería ir”, detalla.

“Fue como un momento de mucho choque conmigo misma y ahí también se te junta el estar extrañando afuera, pero nada que no nos dejara disfrutar la aventura al máximo”, completó al cuestionamiento.

El amor está en el aire

En las últimas semanas, Ramiro Garza decidió declarar su amor por Tanya Núñez, y ella precisa que el enamoramiento entre ambos surgió poco a poco. “Ramiro es un hombre muy guapo, claro que lo reconocía desde el momento que lo vi, pero hasta ahí. Yo no lo conocía y no había algo más, pero cuando empiezo a tener con él pláticas más profundas, que me permiten conocer quién es Ramiro, me encanta la persona que es y es ahí cuando empiezan a nacer todos estos sentimientos y súmale a eso que ya se dan las miraditas, el coqueteo, es una bomba de emoción”, dice Tanya.

Ramiro Garza se quedó cerca de llegar a la semifinal de 'Exatlón'.

Los integrantes de conquistadores señalan que tienen apenas un día de regreso a México, y no han tenido tiempo para platicar cómo seguirá su relación al vivir en dos ciudades diferentes y al tener proyectos personales, sin embargo, apuntan a que con las semanas lo irán resolviendo, “para ver qué pasará”.

Por otro lado, el avecindado en Monterrey cree que es totalmente justo que tanto sus compañeros del equipo azul, Marysol, Koke y David, así como Nataly, Zudikey y Heber del equipo rojo, sean quienes hayan llegado a la semifinal y final de Exatlón. “Por el lado azul, son los que han demostrado mayor nivel y constancia en toda la temporada, han hecho un trabajo espectacular. Del otro lado también han lucido los tres”.

La final de la quinta temporada se transmitirá este domingo 30 de enero, a las 19:00 horas (Pacífico) y 20:00 horas (centro).