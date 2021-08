Envía Chiquis Rivera claro mensaje para aquellas personas que la han dañado en su vida

Estados Unidos.- Siempre hablando de lo que le plazca, la cantante de música regional mexicana Chiquis Rivera decide enviar un mensaje a través de sus redes sociales, en el que abre su corazón, para todas aquellas personas que le han hecho daño en la vida.

Fue a través de su perfil en Twitter, donde Chiquis se puso vulnerable y escribió con el corazón en la mano algunas palabras para todos aquellos que alguna vez la dañaron mental y emocionalmente, que muchos consideraron era una indirecta para su ex Lorenzo Méndez.

"Le deseo lo mejor a los que me hicieron llorar. Le mandó luz a los que no valoraron mi amistad. Mucho amor a los que no supieron amar como yo amo… y un fuerte abrazo a los que me critican sin realmente conocerme. Los perdono, no por ustedes si no por mi salud mental y emocional", fue el mensaje de la hija de Jenni Rivera en redes sociales.

Sin dar más detalles al respecto, Chiquis Rivera comenzó a compartir mensajes positivos, que ya forman parte de su día a día, pero también a leer los comentarios que su publicación desató, la mayoría llenos de apoyo.

Envía Chiquis Rivera mensaje para aquellas personas que la han dañado

Sus seguidores, al notarla tan vulnerable, no perdieron la oportunidad de externarle su apoyo y dejarle en claro que es todo un ejemplo a seguir. "Eres una mujer muy valiente y muy inteligente", le escribieron entre comentarios.

Chiquis no dejó pasar la oportunidad de agradecer a sus fieles admiradores por todos aquellos mensajes repletos de apoyo, que día con día son los que le hacen sentirse mejor y salir adelante, luego de recibir fuertes críticas por cualquier lado.

Una vez más, Chiquis Rivera abre su corazón en las redes sociales y deja en claro que, pese a los problemas y malos momentos que ha atravesado, se mantiene fuerte y positiva, un ejemplo para muchos de sus fieles seguidores.