Epiphany de Jin supera los 50 millones de views; ARMY celebra

BTS no podría tener el colosal éxito que tiene hoy en día sin el ARMY. El fandom de la boy band anda imparable y ahora celebran un nuevo logro, a unos días de conseguir que No More Dream (MV debut de Bangtan) y Daydream (video en solitario de J Hope) superara los 100 millones de reproducciones en YouTube. En vísperas del aniversario del tema Epiphany los fans le han dado un gran regalo a Jin, quien interpreta este bello tema en solitario.

El MV Epiphany ha alcanzado los 50 millones de views en YouTube. Como el ARMY de BTS sabe, el video fue lanzado el 9 de agosto de 2018; la canción forma parte del álbum recopilatorio Love Yourself: Answer. Cabe recordar que en las primeras 24 horas el MV tuvo más de 20 millones de reproducciones, además Jin deleitaba al fandom con una evidente evolución vocal.

La canción descrita como una melodía de pop-rock, habla de encontrar el amor propio: "soy yo al que debería amar en este mundo, iluminando preciosamente mi alma, finalmente me di cuenta que me amo no tan perfectamente, pero si tan hermosamente, soy yo al que debería amar".

El video Epiphany comeback tráiler, fue dirigido por Yong-seok Choi y retrata varias versiones de Jin en una habitación, contando la historia de un viaje personal.

Philip Merrill, de la Academia de Grabación, describió el vídeo como una "sensación de ir hacia atrás y hacia adelante, a través del tiempo y a través de diferentes versiones de uno mismo".

Sobre el trabajo de Kim Seokjin en Epiphany, Hong Hye-min de The Korea Times comentó que fue tan bien actuado y emotivo, con la "voz triste y libre de Jin".

El fandom de Bangtan celebró este nuevo triunfo haciendo tendencia mundial el hashtag #Epiphany50M:

Estoy feliz kim seokJin te mereces esto y mucho más te amo mucho jinnie #Epiphany50M pic.twitter.com/Nn1zE0WApR — Ale1298 (@aletek1298) August 7, 2019

El MV en solitario de Jin también cambia de blanco y negro a color, contrastando y representando tanto la aceptación como la resignación, sigue además la línea argumental del universo creado por BTS e implica que Jin, quien puede viajar en el tiempo a diferentes universos alternos para intentar salvar a sus amigos, finalmente se ha dado cuenta de que la respuesta que busca se encuentra dentro de sí mismo.

Por otra parte, anteriormente se hizo público que desde mayo de 2018 Jin había estado realizando diversas donaciones en secreto a El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Sin embargo dichas donaciones dejaron de ser secretas luego de que la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, diera a conocer que el integrante de la fabulosa banda BTS había ingresado al Club de Honores de UNICEF.

El Club de Honores extiende la membresía a las personas que han donado más de 100 millones de wones (aproximadamente 84 mil dólares). Kim Seokjin ha sido un donante regular desde mayo pasado; recientemente había decidido revelar su trabajo y que se había unido a dicho club porque cree en la idea de que “la buena influencia crece si se comparte”.