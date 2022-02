"Era bruja negra", Alfredo Adame arremete contra mamá de Gustavo Adolfo Infante y lo demandan

El conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante y su mamá, acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para ratificar una demanda en contra del actor Alfredo Adame por violencia mediática, violencia de género y extorsión.

Hace unas semanas el controvertido Alfredo Adame, ex conductor del programa "Hoy", arremetió en contra de la mamá de Gustavo Adolfo Infante, durante una entrevista para "El Gordo y la Flaca".

"La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe (Gustavo Adolfo Infante), les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente".

El actor de telenovelas mencionó que la señora tenga 85 años de edad, "no le quita que haya sido bruja negra y que haya robado gente y que haya sido lo otro que fue, el que tiene un pasado negro no soy yo".

Al respecto, a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Gustavo Adolfo Infante dejó muy en claro que no busca una disculpa de parte de Alfredo Adame. "Mi mamá es una señora de la tercera edad, de 85 años de edad, y, por supuesto, yo no lo voy a permitir y estoy seguro que las autoridades tampoco lo van a permitir, no quiero una disculpa, yo quiero que se haga justicia".

Su abogado Alonso Beceiro, explicó el motivo de la demanda, "más que nada venimos por la señora". Mencionó que una cosa era el conflicto entre ellos, pero el hecho de que Adame involucrara a la mamá de su rival, "escaló a un tema que no es permisible, que no se puede tolerar que haya hecho manifestaciones contra la señora, una señora, que ustedes están viendo, de la tercera edad".

Asimismo, el defensor legal de Gustavo Adolfo Infante, dijo que hay personas "que se dan el lujo de ofender a públicamente a quien no lo merece y además, a quienes son grupos vulnerables, más que por la situación de Gustavo, es por la situación de la señora, que no es permisible".

Hasta el momento Alfredo Adame no ha comentado nada al respecto.