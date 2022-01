"Era como una amenaza de golpearme", Lilí Brillanti recuerda déspota actitud de Galilea Montijo

Por varios años las conductoras de televisión Lilí Brillanti y Galilea Montijo, trabajaron juntas al formar parte del elenco estelar de "Vida TV", al lado de Héctor Sandarti y la fallecida Dolores Salomón "La Bodoquito", el cual en su momento fue uno de los programas estelares de Televisa y el de mayor rating de la televisión mexicana.

En una entrevista para "Se lo dijo con Miguel Díaz", la también actriz de telenovelas Lilí Brillanti reveló haber tenido diferencias con Galilea Montijo y además, llegó un momento cuando se le subió la fama.

"A ella se le juntaron varias cosas, el éxito de 'Vida TV' ya siendo Galilea, ya tenía un nombre y ella venía de Ritmoson", comentó María del Roble Brillanti Ramírez, nombre verdadero de la presentadora de televisión de 48 años de edad y originaria de la Ciudad de México.

A la par del éxito con el programa antes mencionado, Galilea Montijo tuvo una relación amorosa con el ex futbolista de Cuauhtémoc Blanco (actualmente Gobernador del estado de Morelos, México), gana el reality show Big Brother VIP: "y el carisma, belleza que tiene todo se le juntó y se fue a las nubes, no sé si se le subió, pero sé que se ocupó mucho, te absorbe el trabajo".

Durante la charla, Lilí Brillanti recordó cuando Galilea Montijo amenazó con golpearla, "tuvimos varios altercados".

Cierto día, ambas llegaron temprano al foro donde se grababa "Vida TV", para ensayar un sketch de "Dos niñas de cuidado". De un momento a otro, "me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, que ella era una dama".

Yo tenía mucho miedo, porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que mover y defender en el medio.

La esposa del empresario asturiano Jesús Zapico, mencionó que probablemente Galilea ya no recuerde ese altercado que tuvieron. "Era como una amenaza de golpearme, ya ni me acuerdo por qué y ella tampoco se debe de acordar, ya que pasaron tantas cosas buenas en su vida".

Aunque han coincidido en muy pocas ocasiones desde que terminó "Vida TV", Lilí siempre la saluda. Dijo que en una de esas ocasiones, "se hacía como la que no me veía, pero uno siempre hay que saludar, de uno depende ser educados".