"Era el patito feo": Edith Márquez revela que sufrió de bullying y clasismo en Timbiriche

Reconociendo que Timbiriche fue una parte importante de su carrera, Edith Márquez no se llevó de esa experiencia los mejores recuerdos, pues reveló que fue víctima de bullying cuando estaba en el grupo.

Y es que, según contó Edith Márquez, lo que para muchos parecían ser unas simples travesuras, lo cierto es que sus ex compañeros de Timbiriche no la aceptaban del todo dentro del grupo, esto por integrarse después que todos los demás, y por no ser de una familia adinerada como el resto.

Relató, en ese entonces quiso acusar a sus compañeros en muchas ocasiones, pero nunca fue escuchada, por lo que esos tratos duraron hasta su partida de la agrupación.

Luego de que se anunciaran los planes de una bio serie de Timbiriche, a Edith Márquez se le preguntó en ‘Venga la Alegría’ sobre este tema, aunque no recordó al grupo de la bonita forma en que todos lo hacen, revelando ciertos maltratos por parte de sus compañeros.

“Forma parte de mi pasado, y de mi carrera, yo les aprendí muchas cosas a ellos. En aquel entonces yo decía ‘Ay, me desconectan el micrófono, me ponen el extinguidor debajo de mi puerta’, eran travesuras”, dijo.

Timbiriche, que pasó por toda su historia por diferentes miembros, tenía en el tiempo de Edith Márquez también integrados a Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Erick Rubín, Eduardo Capetillo, y Thalía, muchos de ellos miembros desde el inicio.

“Yo entré a formar parte de ese grupo donde ya eran como hermanos, y de pronto yo era así como el patito feo de la fiesta”, dijo.

Pero el bullying no era solamente por ser la nueva, sino porque Edith Márquez no provenía de una familia adinerada, por lo que la también actriz denunció que hubo clasismo dentro de la agrupación.

“Me decían: ‘salte del camerino, aquí están los puros personales’. O sea, el famoso bullying existe desde siempre. Entonces era la que ‘ay pobrecita’, ‘su payasito este del super’, o ‘no tiene dinero’, ‘no trae chofer’. Cosas que en su momento por ser una niña me llegaron a afectar”.

Sin embargo, la carrera de Edith Márquez prosperó luego de su salida, aunque reconoció que llegar al estrellato no le fue fácil debido a esa discriminación, por lo que se siente muy orgullosa de haberlo logrado pese a los impedimentos.

“Yo sabía perfectamente bien que yo iba a ser artista, y eso nunca lo perdí de vista, y nunca dudé. Fue tanta mi pasión por lograr las cosas, que al final del día lo logré, siento mucho, mucho orgullo”, dijo.