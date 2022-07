"Era mandilón", Lyn May sobre el expresidente Luis Echeverría

México. "Era un mandilón...", eso dice la vedette mexicana Lyn May de Luis Echeverría, expresidente de México y quien falleció el pasado 8 de julio a los cien años de edad.

En redes sociales circula una entrevista que le hacen a Lyn May y en ella cuenta algunas anécdotas que vivió con varios hombres de la política y el espectáculo de México.

Lyn May alude, por ejemplo, la relación que supuestamente habría tenido con Luis Echeverría, quien fue presidente de México entre 1970 y 1976.

Lyn May cuenta al periodista Jorge Carbajal para su programa de Productora 69 que prepara un libro en el que confesará detalles íntimos de sus exparejas, entre las que se encuentran actores, cantantes y políticos.

"¿Echeverría no cayó en tus redes?", le pregunta Carbajal a Lyn May, y le responde que no, también que era un "mandilón" manejado por Gustavo Díaz Ordaz.

"No tuve una relación amorosa con Echeverría. Era un mandilón ese. Le movía el muñeco Díaz Ordaz", dice Lyn, originaria de Acapulco y de 69 años de edad, según información en su biografía.

Lyn May también le confiesa a Carbajal que un de sus "mejores amantes" es un expresidente, aunque no le reveló el nombre; el periodista le pregunta si habría sido Carlos Salinas de Gortari y le reponde: "luego te digo".

Lyn May es originaria de Acapulco, Guerrero, México, y se hizo famosa en los años 70 al participar en varias películas del cine mexicano, entre ellas Burlesque, Tívoli y Las Ficheras.